3CAT
El cas de Gisèle Pelicot i altres de similars, avui a ‘Nits sense ficció’
Nits sense ficció de 3Cat emet avui (22.05) La victòria de Gisèle Pelicot protagonitzat per Caroline Darian, filla de la víctima i també del seu botxí. El programa pren el judici de Pelicot com a fil conductor, però també se centra en altres víctimes, amb diferents casos que revelen el que fins ara era el punt cec de la violència sexual. Per a Caroline, la història de la seua família “supera tot el que puguem imaginar i mai hauria dit que arribés a ser coneguda a tot el món”. La filla de Gisèle Pelicot se sorprèn del suport que ha rebut la seua mare a tot el món i del paper que ha jugat per impedir que la societat tanqui els ulls davant de la cultura de la violació.
El documental posa també el focus en altres víctimes de la submissió química com és el cas de Zoé, Rénald o el de Lilweenn, víctima d’abusos després de ser drogada pel seu pare.