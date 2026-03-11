ACTUALITAT
La plataforma OnlyFans a debat a ‘I tu, què faries?’ de La 2 Cat
La 2 Cat emet avui (22.20 hores) I tu, què faries?, el programa de debat presentat per Patrick Urbano que planteja dilemes vinculats a la vida quotidiana i a la responsabilitat individual. El novè capítol se centrarà en la plataforma de contingut personalitzat OnlyFans, popularitzada pel contingut sexual d’alguns dels seus canals i que obre un debat que va més enllà del sexe: és una forma d’empoderament o d’explotació?
El programa abordarà qüestions com el cos com a mercat, la precarietat laboral, l’estigma social i els límits de la llibertat individual.
L’episodi partirà d’una pregunta provocadora: “Si per pagar-te unes vacances haguessis d’obrir un compte a OnlyFans, què faries?” Per contestar-la hi participaran Adaia Teruel, Laura Llevadot, Oriol Farrés i Sira Abenoza.