Rosalía estrena ‘Ex. La vida después’, el programa d’Ana Milán a Cuatro
Rosalía i Tamara Falcó seran els primers convidats d’Ex. La vida después, el nou programa presentat per Ana Milán que s’estrenarà avui (23.00) a Cuatro.
El format de Mediaset proposa d’asseure en un sofà rostres molt coneguts amb entrevistes íntimes per xarrar a cor obert sobre la superació, les etapes tancades i què passa quan la vida t’obliga a començar de zero. En la primera entrega, Milán conversa amb Rosalía i Tamara Falcó sobre el paper que la fe ha tingut en les seues vides i sobre com aquest descobriment va marcar un abans i un després en la seua manera d’afrontar la vida, la fama, les relacions personals i les decisions importants.
La participació de l’artista catalana arriba després d’iniciar dilluns a Lió la seua gira internacional Lux Tour, amb un aplaudit i sorprenent concert que va reunir 16.000 persones.