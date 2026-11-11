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La Marató 2026, dedicada a les malalties neuromusculars
La 35a edició de La Marató de 3Cat, dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars, se celebrarà el 13 de desembre vinent. El programa especial estarà presentat per Raquel Sans i Miki Núñez, que donaran veu a les persones afectades i les seues famílies. Ahir també es va presentar el disc solidari, que reuneix 12 cançons d’artistes com Joan Dausà, Lax’n’Busto i The Tyets, entre d’altres. Lleida tindrà protagonisme amb una emissió especial d’El Suplement, amb Roger Escapa, des de la Universitat de Lleida. La jornada inclourà diferents testimonis i espais de divulgació per impulsar la investigació científica i fomentar nous avenços en l’àmbit mèdic i la prevenció.