3CAT
El maltractament invisible als avis, aquesta nit al ’30 minuts’ de 3Cat
El programa 30 minuts de 3Cat aborda el maltractament a les persones de la tercera edat al reportatge Els grans maltractats, que analitza les diferents formes d’abús i discriminació que pateixen. El treball mostra com aquestes situacions poden començar amb comportaments quotidians, com tractar-los com si fossin nens, ignorar les seues decisions o menysprear-ne les necessitats. Segons dades dels Mossos d’Esquadra, el 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a padrins a Catalu-nya, tot i que molts casos no s’arriben a denunciar. El reportatge recull testimonis de víctimes i especialistes, entre els quals la professora d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili Dolors Comas d’Argemir, que alerta de la relació entre edatisme i abusos. També aborda l’abandó i la solitud no desitjada, així com la sobrecàrrega dels familiars.