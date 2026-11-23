ENTREVISTES
Lleida TV entrevista el candidat del PP Roger Melero
Lleida TV emet una nova entrega de l’espai dedicat a les eleccions generals del pròxim 29N, que en aquesta ocasió tindrà com a protagonista Roger Melero, número 1 a Lleida del Partit Popular (PP). L’entrevista es podrà seguir a partir de les 21.30 hores i comptarà amb una durada aproximada de 27 minuts. La conversa estarà conduïda per Jordi Sebastià, presentador de Notícies Lleida, i forma part d’una sèrie d’entrevistes amb els candidats de les diferents formacions polítiques que es presenten als comicis. L’objectiu és atansar a la ciutadania les principals propostes de cada partit, abordar-ne els plantejaments al voltant dels grans assumptes d’àmbit general i conèixer com es traslladen aquestes qüestions a la realitat. Melero és actualment el vicesecretari nacional d’Immigració de Noves Generacions del Partit Popular.