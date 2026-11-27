ELECCIONS
DIRECTE | Debat electoral al Grup SEGRE
L’últim de la campanya a Ponent es fa als estudis de Lleida TV amb els tres candidats i candidates de PSC (Cristina Morón), ERC (Inés Granollers) i Junts (Isidre Gavín). El debat consta de diversos blocs temàtics, com habitatge, seguretat, economia o benestar, que duraran cadascun cinc minuts, entre parlaments dels candidats i debat i rèpliques entre candidats. El modera el periodista de Lleida TV Jordi Sebastià i s’emetrà en dos mitjans diferents de Grup i en hores diferents. En primer lloc, s’emetrà avui en directe i en streaming a les 12.45 h per SEGRE.com. Més tard, i a la nit, es tornarà a emetre per Lleida TV a les 21.30 h. Durant el dia, les xarxes socials de SEGRE i Lleida TV publicaran els minuts d’or de cada candidat. La crònica del debat la podran llegir dissabte a les pàgines del diari SEGRE.