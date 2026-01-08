SEGRE

LECTURA

Aquestes són les 25 millors destinacions i experiències turístiques per aquest 2026 segons els experts

Des de l'Illa del Nord de Nova Zelanda fins a la Colúmbia Britànica, passant per Sri Lanka, la revista especialitzada Lonely Planet ha fet una llista de zones amb encant i les més recomanades

Phuket és una de les illes més grans de Tailàndia, reconeguda mundialment per les seues platges, on si el temps acompanya es pot gaudir de belles postes de sol.

Phuket és una de les illes més grans de Tailàndia, reconeguda mundialment per les seues platges, on si el temps acompanya es pot gaudir de belles postes de sol.Ikiluka (Pixabay)

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Lonely Planet és una plataforma en línia que és un referent global en el món dels viatges. La seva web conté informació d’interès sobre els destins més sol·licitats o recomanacions per al viatger. A més a més, també ofereix una àmplia gamma de serveis per inspirar i ajudar a organitzar un viatge. Els seus professionals, juntament amb col·laboradors i socis editorials d’arreu, han seleccionat les que consideren les millors destinacions i experiències per conèixer i viure en aquest 2026 recentment estrenat. Ja és el setzè any que Lonely Planet fa aquesta recopilació. 

Cadis és una de les destinacions més pròximes des de Lleida de les proposades per Lonely Planet. La seva platja i el seu carnaval brillen amb llum pròpia.

Cadis és una de les destinacions més pròximes des de Lleida de les proposades per Lonely Planet. La seva platja i el seu carnaval brillen amb llum pròpia.JULIA SOROKINA (PIXABAY)

Enguany seleccionen 25 llocs del món que destaquen per la seva diversitat cultural, natural i geogràfica. En concret, inclou destinacions tan variades com Botswana, el Perú o Tunísia; illes plenes de caràcter com Jeju-do a Corea del Sud, Barbados, Reunió o Illa del Nord (Nova Zelanda); regions singulars com l’anomenat outback d’Austràlia del Sud o la Colúmbia Britànica al Canadà; i ciutats i zones amb una forta identitat cultural com Cadis, Ciutat de Mèxic, Utrecht, Cartagena d’Índies, São Paulo, Siem Reap o Quezaltenango.

La Columbia Britànica és una de les províncies que constitueixen la confederació del Canadà. Se situa a la costa oest del país i destaca pels seus espectaculars paratges.

La Columbia Britànica és una de les províncies que constitueixen la confederació del Canadà. Se situa a la costa oest del país i destaca pels seus espectaculars paratges.GR IMAGE (PIXABAY)

També hi apareixen espais naturals emblemàtics com el Theodore Roosevelt National Park o Maine als Estats Units, així com racons potser menys coneguts però captivadors com Quy Nhon al Vietnam o Jaffna a Sri Lanka. 

Els boscos frondosos que es ‘mengen’ els temples de Siem Riep a Cambodja esdevé una bella postal.

Els boscos frondosos que es ‘mengen’ els temples de Siem Riep a Cambodja esdevé una bella postal.PEN ASH (PIXABAY)

Pel que fa a les 25 experiències, van des de fer senderisme i acampada lliure al Tadjikistan fins a navegar pel riu Mekong entre Vietnam i Cambodja, passar la nit en un ryokan al Japó o allotjar-se en un vagó de tren dins del parc nacional Kruger, a Sud-àfrica. 

Un 'ryokan’ és un tipus d’allotjament tradicional japonès que originàriament es va crear per allotjar visitants a curt termini. Avui en dia s’utilitzen com a hostatges per a turistes, sobretot occidentals.

Un 'ryokan’ és un tipus d’allotjament tradicional japonès que originàriament es va crear per allotjar visitants a curt termini. Avui en dia s’utilitzen com a hostatges per a turistes, sobretot occidentals.633HIGHLAND (WIKIPEDIA)

També hi trobem activitats d’aventura com fer ràfting al Gran Canyó del Colorado, rutes a cavall als Andes o a Louisiana, i l’observació de balenes a les Açores, així com experiències culturals i gastronòmiques a Dubai, Kerala, Melbourne o la regió vinícola de Willamette. 

Part de les experiències seleccionades inclouen l’observació d’animals, com balenes a l’arxipèlag de les illes Açores.

Part de les experiències seleccionades inclouen l’observació d’animals, com balenes a l’arxipèlag de les illes Açores.PIXABAY

La llista es completa amb propostes singulars com seguir les passes dels elefants del desert a Namíbia, assistir a un combat de cholitas a Bolívia, explorar l’art urbà de Bristol o observar les estrelles a Wairarapa. 

Seguir els elefants del desert o endinsar-se en la vall dels arbres morts de Namíbia són experiències d'un altre planeta.

Seguir els elefants del desert o endinsar-se en la vall dels arbres morts de Namíbia són experiències d'un altre planeta.NIKE159 (PIXABAY)

A la web i xarxes de Lonely Planet, els viatgers podran trobar fotografies inèdites i continguts dels destins seleccionats, cadascun dels quals reflecteix experiències personals de la seva comunitat global.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking