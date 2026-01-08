LECTURA
Aquestes són les 25 millors destinacions i experiències turístiques per aquest 2026 segons els experts
Des de l'Illa del Nord de Nova Zelanda fins a la Colúmbia Britànica, passant per Sri Lanka, la revista especialitzada Lonely Planet ha fet una llista de zones amb encant i les més recomanades
Lonely Planet és una plataforma en línia que és un referent global en el món dels viatges. La seva web conté informació d’interès sobre els destins més sol·licitats o recomanacions per al viatger. A més a més, també ofereix una àmplia gamma de serveis per inspirar i ajudar a organitzar un viatge. Els seus professionals, juntament amb col·laboradors i socis editorials d’arreu, han seleccionat les que consideren les millors destinacions i experiències per conèixer i viure en aquest 2026 recentment estrenat. Ja és el setzè any que Lonely Planet fa aquesta recopilació.
Enguany seleccionen 25 llocs del món que destaquen per la seva diversitat cultural, natural i geogràfica. En concret, inclou destinacions tan variades com Botswana, el Perú o Tunísia; illes plenes de caràcter com Jeju-do a Corea del Sud, Barbados, Reunió o Illa del Nord (Nova Zelanda); regions singulars com l’anomenat outback d’Austràlia del Sud o la Colúmbia Britànica al Canadà; i ciutats i zones amb una forta identitat cultural com Cadis, Ciutat de Mèxic, Utrecht, Cartagena d’Índies, São Paulo, Siem Reap o Quezaltenango.
També hi apareixen espais naturals emblemàtics com el Theodore Roosevelt National Park o Maine als Estats Units, així com racons potser menys coneguts però captivadors com Quy Nhon al Vietnam o Jaffna a Sri Lanka.
Pel que fa a les 25 experiències, van des de fer senderisme i acampada lliure al Tadjikistan fins a navegar pel riu Mekong entre Vietnam i Cambodja, passar la nit en un ryokan al Japó o allotjar-se en un vagó de tren dins del parc nacional Kruger, a Sud-àfrica.
També hi trobem activitats d’aventura com fer ràfting al Gran Canyó del Colorado, rutes a cavall als Andes o a Louisiana, i l’observació de balenes a les Açores, així com experiències culturals i gastronòmiques a Dubai, Kerala, Melbourne o la regió vinícola de Willamette.
La llista es completa amb propostes singulars com seguir les passes dels elefants del desert a Namíbia, assistir a un combat de cholitas a Bolívia, explorar l’art urbà de Bristol o observar les estrelles a Wairarapa.
A la web i xarxes de Lonely Planet, els viatgers podran trobar fotografies inèdites i continguts dels destins seleccionats, cadascun dels quals reflecteix experiències personals de la seva comunitat global.