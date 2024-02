Trobada amb el sector del càmping per Les Basses

La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha rebut aquesta setmana al president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, i la presidenta de la Federació de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, per tal de recollir els seus suggeriments i aportacions de cara a la licitació de la gestió del futur càmping del parc de les Basses, que es vol iniciar abans de l’estiu.

Els representants del sector han plantejat la conveniència de presentar el càmping de les Basses com una porta d’entrada a la Catalunya interior per al turista procedent del centre d’Europa que busca aquest tipus d’instal·lacions, i que ompli el buit que hi ha ara entre les àrees del Pirineu i la costa. Per a aconseguir-ho, cal apostar per un equipament d’alta qualitat que sigui referent al territori, amb parcel·les de més de 200 m², i que doni un gran pes a la sostenibilitat en la gestió de l’energia i de l’aigua, i pel paisatgisme, han recomanat.

També s’ha plantejat que el càmping disposi d’un punt d’informació turística del territori i s’ha destacat que les bones comunicacions viàries que té el parc de Les Basses són un dels seus punts a favor.

Iglesias ha destacat que es tindran molt en compte aquests suggeriments en la redacció dels plecs de condicions d’aquest espai, que comptarà amb una superfície d’unes sis hectàrees i mitja, on s’hi encabiran unes 200 parcel·les.

Ara es constituirà un comitè d’experts, del qual en formarà la Federació Catalana, que aglutina el 87% de places de càmpings a Catalunya, i altres operadors, per a conèixer de primera mà les propostes del sector per tal de fixar uns plecs de condicions que siguin atractius per a les empreses que vulguin optar al contracte. També es preveu fer una visita tècnica a un càmping europeu de les característiques plantejades perquè serveixi com a referència, ha afegit la regidora.