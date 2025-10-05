TRÀNSIT
Mor un conductor en un xoc frontal de tres turismes a Oliola
Aquest accident eleva a 117 víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2025
El conductor d'un turisme ha mort aquesta matinada en una col·lisió frontal a la carretera L-313 a Oliola, La Noguera. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 01.19 hores i les causes del sinistre encara s'estan investigant.
Els fets van tenir lloc al quilòmetre 26,8, on segons les primers investigacions hi va haver un xoc frontal amb tres turismes implicats. Un dels conductors dels cotxes va morir a causa de l'impacte. Així mateix, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar tres persones a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida: una dona ferida greu i dos homes amb lesions de menys consideració.
A causa de l'accident, es va tallar la via en amdbdós sentits fins les 04:53 hores. També es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM.
Amb aquesta víctima, s'eleva a 117 les persones que han mort a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.