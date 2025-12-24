Germanor: un oli d'oliva verge extra arbequina que és tradició però també mirada cap al futur
La marca nascuda a Les Borges Blanques, pionera en l'envasament en vidre, continua oferint una àmplia gamma de productes mediterranis de qualitat
GERMANOR és molt més que un oli. És tot un assortiment de productes mediterranis: oli verge extra, olis aromatitzats, vinagres, olives, fruits secs... Una marca amb molta història, nascuda a Les Borges Blanques, i que porta tot un llegat d’esforç, constància i sobretot qualitat. És tradició, però també mirada cap al futur. Neix de la voluntat de compartir el millor de la nostra terra amb tothom, i per això és present als principals supermercats del país, fent accessible un oli d’oliva verge extra de qualitat, elaborat amb olives arbequines i pensat per al dia a dia de totes les llars i famílies.
Germanor va ser la primera marca espanyola en envasar oli d'oliva verge extra en ampolla de vidre. Aquest gest va marcar un abans i un després ja que permetia preservar millor l'oli, dignificar-ne la imatge i mostrar-ne la qualitat amb orgull. A partir d'aquí, la marca va evolucionar amb nous dissenys, etiquetes i campanyes que avui formen part de la memòria col·lectiva de moltes llars.
El seu format s’adapta a les necessitats de les llars, amb envasos sostenibles de totes les mesures per tal que formin part de la rutina gastronòmica diària.
L’assortit GERMANOR consisteix en:
- Oli d’Oliva Verge Extra d’Arbequina en formats de 5L, 2L, 750ml i 250ml
- Ametlles de proximitat, torrades amb mesura i delicadesa.
- Olives arbequines, petites però intenses, com els paisatges de ponent.
- Vinagres selectes: de poma, de Mòdena i de garnatxa, per vestir qualsevol plat amb elegància.
- Olis aromatitzats amb llimona, bitxo o tòfona, recentment incorporats a l’assortit i que aporten un toc creatiu i sorprenent a la cuina. Ideals per a maridar amb diferents plats: amanides, ous ferrats, pizzes, peixos, carns ...
- Sals gourmet: sal fina de roca amb herbes aromàtiques i sal fina de roca amb espècies
GERMANOR és compartir, és arrel i és evolució. Una marca que honra el passat però no s’hi queda, perquè creu que la millor manera de preservar la tradició és fer-la créixer.
Germanor és una de les marques de l’assortit NOVACOOP.
Un sabor que ens uneix.
