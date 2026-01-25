Govern, Adif i Renfe es reuneixen per avaluar la situació de Rodalies, que segueix sense servei
El Govern, Adif i Renfe es reuneixen de nou aquest diumenge al matí a la Conselleria de Territori per decidir si es reprèn el servei de Rodalies i regionals, suspès des de les 13.00 hores de dissabte.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, el Govern informa que s’ha reforçat el transport públic amb 170 autobusos interurbans, a més de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès i el Llobregat (Barcelona).
També es mantenen obertes les barreres de les C-32 per garantir la fluïdesa del trànsit.
El Govern va demanar a les operadores Renfe i Adif de suspendre el servei de Rodalies a tot Catalunya dissabte davant de la falta de "garanties" i fins assegurar l’operativitat de les vies, segons van informar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa .
El Govern també va sol·licitar a les operadores la gratuïtat del servei "fins que es recuperi la plena normalitat".