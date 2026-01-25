TEMPORAL
Protecció Civil alerta pel temporal de neu al Pirineu i ratxes de vent de més de 70 km/h
Insten a la precaució en els desplaçaments per carretera, amb acumulacions de neu de més de 30 centímetres per sobre els 2.000 metres
Protecció Civil manté l'alerta dels plans Neucat i Vencat aquest diumenge per la previsió d'un nou front i nevades intenses al Pirineu per sobre dels 900 metres, alhora de ratxes de vent superiors als 70 km/h a bona part de Catalunya.
Les nevades començaran aquest diumenge al vespre, segons la previsió de Meteocat, i afectaran principalment el Pirineu Occidental i Central. El perill es concentra a les comarques de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, i en rau inferior l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà i Ripollès. En tot l'episodi es podran acumular més de 30 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres.
A més a més, des del Departament de Territori treballen provocant allaus controlats al Port de la Bonaigua per poder netejar la carretera C-28, que va quedar afectada després d'una allau ahir a la nit.
🔴 Treballem provocant allaus controlats al port de la Bonaigua per poder netejar la carretera C-28, afectada per una allau ahir a la nit. pic.twitter.com/tYCY48ATlw— Territori (@territoricat) January 25, 2026
Pel que fa al vent, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) espera ratxes que poden superar els 80 km/h a Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i litoral Central. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats exteriors. A alta muntanya, el fenomen del torb pot dificultar la visibilitat i provocar desorientació sobre el terreny. El risc d'allaus es manté fort (nivell 4 sobre 5) als sectors de la Pallaresa, Prepirineu, Vessant Nord Cadí-Moixeró i Ter-Freser.
La xarxa viària recupera la normalitat
Pel que fa a les afectacions viàries, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que es va recuperant la normalitat a la majoria de les vies. Les incidències més destacades són el tall de la C-28 al port de la Bonaigua per risc d'allaus, i de la BV-4031 al coll de la Creueta per neu, entre Castellar de n'Hug i Toses. A més, són necessàries les cadenes en un tram de la C-38 a Molló (Ripollès), l'N-141c entre Calders i Tona; i la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén.
Més de 310 avisos als Bombers i prop de 1.200 trucades al 112
Els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos pel temporal de neu i pluja en les últimes hores. Des de les 20.00 hores d'ahir dissabte fins a les 11.00 hores d'aquest diumenge, els Bombers han atès aquesta cinquantena de serveis, bàsicament per retirar branques o arbres caiguts, així com per la presència de pedres o esllavissades a les carreteres. Destaca una esllavissada de terra a la carretera ISR-12 a les Oluges (Segarra). En tot l'episodi de neu a cota baixa i pluja, els Bombers han rebut més de 310 avisos, principalment de la Regió d'Emergències Centre (86) i la Regió d'Emergències de Tarragona (86).
Finalment, el telèfon d'emergències 112 ha rebut des de l'inici de l'episodi fins a les 12 hores d'aquest diumenge un total de 1.190 trucades referents al temporal de neu i pluja. La majoria de comunicacions, principalment per incidències de trànsit i meteorologia, s'han fet des del Solsonès (121), el Baix Camp (88) i el Moianès (86).