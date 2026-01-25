SEGRE

Protecció Civil alerta pel temporal de neu al Pirineu i ratxes de vent de més de 70 km/h

Insten a la precaució en els desplaçaments per carretera, amb acumulacions de neu de més de 30 centímetres per sobre els 2.000 metres

El Port de la Bonaigua, tancat.

El Port de la Bonaigua, tancat.ACN / Marta Lluvich

Protecció Civil manté l'alerta dels plans Neucat i Vencat aquest diumenge per la previsió d'un nou front i nevades intenses al Pirineu per sobre dels 900 metres, alhora de ratxes de vent superiors als 70 km/h a bona part de Catalunya.

Les nevades començaran aquest diumenge al vespre, segons la previsió de Meteocat, i afectaran principalment el Pirineu Occidental i Central. El perill es concentra a les comarques de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, i en rau inferior l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà i Ripollès. En tot l'episodi es podran acumular més de 30 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres. 

A més a més, des del Departament de Territori treballen provocant allaus controlats al Port de la Bonaigua per poder netejar la carretera C-28, que va quedar afectada després d'una allau ahir a la nit.

Pel que fa al vent, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) espera ratxes que poden superar els 80 km/h a Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i litoral Central. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats exteriors. A alta muntanya, el fenomen del torb pot dificultar la visibilitat i provocar desorientació sobre el terreny. El risc d'allaus es manté fort (nivell 4 sobre 5) als sectors de la Pallaresa, Prepirineu, Vessant Nord Cadí-Moixeró i Ter-Freser.

La xarxa viària recupera la normalitat

Pel que fa a les afectacions viàries, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que es va recuperant la normalitat a la majoria de les vies. Les incidències més destacades són el tall de la C-28 al port de la Bonaigua per risc d'allaus, i de la BV-4031 al coll de la Creueta per neu, entre Castellar de n'Hug i Toses. A més, són necessàries les cadenes en un tram de la C-38 a Molló (Ripollès), l'N-141c entre Calders i Tona; i la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén.

Més de 310 avisos als Bombers i prop de 1.200 trucades al 112

Els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos pel temporal de neu i pluja en les últimes hores. Des de les 20.00 hores d'ahir dissabte fins a les 11.00 hores d'aquest diumenge, els Bombers han atès aquesta cinquantena de serveis, bàsicament per retirar branques o arbres caiguts, així com per la presència de pedres o esllavissades a les carreteres. Destaca una esllavissada de terra a la carretera ISR-12 a les Oluges (Segarra). En tot l'episodi de neu a cota baixa i pluja, els Bombers han rebut més de 310 avisos, principalment de la Regió d'Emergències Centre (86) i la Regió d'Emergències de Tarragona (86).

Finalment, el telèfon d'emergències 112 ha rebut des de l'inici de l'episodi fins a les 12 hores d'aquest diumenge un total de 1.190 trucades referents al temporal de neu i pluja. La majoria de comunicacions, principalment per incidències de trànsit i meteorologia, s'han fet des del Solsonès (121), el Baix Camp (88) i el Moianès (86).

