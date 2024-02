Crònica d’una mort anunciada: adéu al Catvers, el metavers català

Creat: Actualitzat:

A principis del 2022 es va anunciar la creació del Catvers, l’aposta catalana per tenir presència al metavers. Ho presentava el llavors conseller de Polítiques Digitals i Territori Jordi Puigneró, amb unes ulleres ortopèdiques de realitat virtual que difícilment mai més s’haurà tornat a posar.

Era, llavors, el concepte de moda. Avui ja no. Era llavors el concepte pel qual Zuckerberg canviava el nom del seu conglomerat decadent Facebook a Meta i hi invertia 40.000 milions. Era el concepte pel qual NVidia i Microsoft també hi apostaven. I pel qual Apple mira de posar-hi el peu amb les seves molt decepcionants Vision Pro -sense dir que és realitat virtual-. També caurà. Era el concepte de moda on no hi havia ningú. Després de l’expectativa, hype en nouparlar, un usuari relatava la solitud al metavers: “estic sol. No hi ha ningú”.

No patiu, jo també he patit la solitud al Metavers català

La Generalitat, per pujar al carro de la modernitat, va voler apostar per un món que ningú entenia, i que algú ja devia intuir que seria fallit, però on calia ser-hi, i invertir-hi uns quants duros, 400.000 euros. Allà s’hi havia de potenciar el turisme, la cultura i les empreses del país, en català. I on no hi ha ningú. Metàfora.

Ho va crear el Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat), en col·laboració amb la Generalitat i la Cambra de Barcelona.

Precisament, al·ludint a una segurament necessària redefinició del Centre de Blockchain de Catalunya, acaben d’anunciar una aturada de la seva activitat que inclou, entre d’altres, el Catvers. Punt i final, doncs, a un metavers buit, a una mort anunciada.