IA de Lleida a cop de pàdel, aquest diumenge a 'Vint-i-dos'

En aquest número de febrer, a Vint-i-dos explorem com la IA està entrant a formar part del món del pàdel. Ho farem explorant aiball, una eina creada per dos joves de Ponent, de Balaguer i de Fraga. Amb aiball i la intel·ligència artificial el pàdel entra en una nova dimensió, mai vista fins ara. I és que podrem tenir mètriques de tot el que passa en el nostre joc, des dels nostres moviments i els cops, fins a com podem millorar la tècnica i la mobilitat en el terreny de joc. En parlarem amb el Balaguerí Jordi Fortuny, soci fundador.

Amb tota probabilitat la millor portada de l'any de les publicacions catalanes

Seguint amb la IA, i canviant radicalment de tema, pujarem fins al Parc Agrobiotech per explicar-vos dos projectes d’alt impacte en el món de la ramaderia, sector important de les terres de Lleida, que han presentat Eurecat i el CIDAI.

Sabrem quin monument de la Noguera que compleix mil anys ha convertit a l’estil Minecraft l’empresa lleidatana Gamesports. I parlarem amb el professor i investigador Joan J. Busqueta, sobre l’Estudi General de Lleida i tot el que en sabem.

Veurem què ha estudiat la lleidatana Esofitec en concepte de Recursos Humans, IFR ens explicarà set factors tecnològics que han de tenir clares les empreses per progressar. I sabrem on es va celebrar el 20 Wine Business Meeting de Lleida.

A la secció Boomerisme il·lustrat parlarem del millor joc de construcció, sense pal·liatius, de l’imperi romà. És així. No hi ha res a dir. Diumenge sabrem de quin joc parlem.

Més. Veurem la contaminació a Europa des de l’aire. Parlem de les Apple Vision Pro, de Sam va lentín, de la TDT, de l’Ingenuity, del gall fer, d’Ibai Llanos i el Lleida Esportiu, i un grapat de coses més que us explicaríem però que ja no podem perquè se’ns acaba l’espai.