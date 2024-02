Més de 300 persones en una conferència sobre les noves lleis de facturació

La Cambra de Comerç de Lleida, a través de l’oficina AceleraPyme, ha organitzat aquest dijous el seminari online ‘Les noves lleis de facturació podrien fer trontollar la teva empresa. Esteu preparats?’, que ha comptat amb la participació de 300 persones.

De la mà de Víctor Bernués, d’Esofitec, i Eduard Morante, de Wolters Kluwer, els participants han pogut conèixer de primera mà els canvis legals en matèria de facturació i les solucions disponibles, les solucions del Kit Digital per a la factura electrònica, així com les novetats legals de la Llei Antifrau i la Llei Crea i Creix.

Durant la sessió, Eduard Morante, que ha parlat sobre el context de les normatives, ha confirmat que “no recordem un canvi normatiu tan gran, encara que tenim exemples recents com el SII o el registre horari, aquesta normativa afecta directament a la forma de treballar de les empreses”.

Per la seva part, Víctor Bernués ha afegit que “aquesta adaptació del software no és fàcil, no tots els fabricants ho podran fer i ja n’hi ha alguns que s’han desmarcat. Per això és moment de preguntar als vostres fabricants de software si estaran preparats i si no començar a buscar alternatives”.