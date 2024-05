Amfitrions per tot el planeta: l'Escola Politècnica Superior de Lleida ofereix dobles titulacions internacionals úniques

“El doble grau és també una experiència vital”Amfitrions de Lleida per tot el planeta - REDACCIÓ XXII

detail.info.publicated JOAN TEIXIDÓ Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Enveja. Sana, però enveja. Per prémer un botó i tornar a tenir 23 anys i poder fer i viure el que han fet i viscut els protagonistes d’aquest reportatge. Que en les seves dues dècades de vida han voltat pel món, han viscut altres realitats, vivències, cultures, persones, i a sobre quan tornen tenen dues carreres en enginyeria. Feina assegurada i un futur sembla que prometedor. Això és el que ofereix l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida.

De fet, per ser més precisos, hauríem de dir que l’EPS és l’única escola d’enginyeria del país que ofereix això, que té un nom, i són les dobles titulacions internacionals. És a dir, la possibilitat de fer tres anys del grau a Lleida i el quart, que inclou assignatures i el projecte final de grau (TFG), a l’estranger. O el Màster. La UdL té convenis amb més de 100 universitats de tot el món i ofereix, només a l’EPS, 400 places de mobilitat.

Amb les dobles titulacions internacionals, tal com indica el nom, els alumnes poden acabar els quatre anys d’estudis amb dos títols d’enginyeria complementaris. Per exemple, els estudiants d’enginyeria informàtica poden tenir el doble grau en enginyeria de la computació, o els d’enginyeria en energia i sostenibilitat poden tenir també el grau en energy management per la Universitat de Heilbronn alemanya, que és la darrera universitat que s’ha afegit als programes de dobles graus internacionals.

L’Escola Politècnica Superior va ser pionera a oferir dobles graus internacionals. Va començar el curs 2012-2013 amb un centre a Dinamarca i, com mostra el llistat inferior, ofereix dobles graus i màsters internacionals en totes les branques de l’enginyeria. Aquests es realitzen en universitats d’arreu del món, amb el Brasil (Facens) i Finlàndia (NOVIA UAS) com a centres amb més cartera, però també amb la possibilitat d’anar a Indonèsia (màster) o a Alemanya.

A banda d’aquestes titulacions, l’EPS explora nous models de col·laboració internacionals com ara el Minor Global Acting in ICT pel que fa a l’àmbit informàtic i del disseny digital, nou grau que fa un lustre que s’imparteix a l’Escola. En el Minor els estudiants tenen la possibilitat de viatjar durant un semestre per quatre països diferents, Àustria, Bèlgica, Països Baixos i Sud-àfrica, una volta al món en els quals els alumnes han de demostrar tot el seu coneixement adquirit en diferents temàtiques com l’UX Design, la Data Science o la IA.

I, finalment, hi ha models com el BIP (Blended Intensive Programmes) en l’àmbit de l’Edificació, i que s’imparteix a Dinamarca; o l’International Semester, adreçat a alumnat de segon curs del Màster en Enginyeria Industrial i que envia estudiants a França o a la Universitat de Mòdena. En aquesta última els estudiants arriben a col·laborar amb els centres productius de marques com Ferrari, Lamborghini o Maserati.

En aquest reportatge en parlem amb l’Alvaro de Gracia, responsable de la mobilitat internacional de l’EPS i amb dos estudiants.

Dobles titulacions internacionals

Del Brasil a Finlàndia passant per Alemanya i per Indonèsia (els estudiants de Màster). Les dobles titulacions ofereixen realitzar el darrer any de la carrera d’enginyeria en una universitat estrangera, i així aconseguir un títol complementari al realitzat a la Universitat de Lleida.

Minor: la volta al món en 6 mesos

Especialització que consisteix a estudiar mòduls específics durant tres setmanes de durada al llarg d’un semestre, presencialment en cadascuna de les cinc universitats participants: Països Baixos, Bèlgica, Àustria i Sud-àfrica. S’estudia IoT, AI, Data Science i UX Design.