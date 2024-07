Entrevista amb Rafa Martínez, soci cofundador i director de negoci de Reskyt

Rafa, podries explicar com han evolucionat les estratègies en l’eCommerce des que vas començar a Reskyt?

Quan vam començar a desenvolupar la plataforma Reskyt l’any 2013, la gran majoria d’eCommerce estaven pensats i programats per ser utilitzats en ordinador. Els que volien vendre a través de mòbil amb una bona experiència mòbil, havien de crear una aplicació nativa, la qual cosa suposava molts costos, temps de desenvolupament i manteniments posteriors, als quals únicament podrien accedir grans eCommerce. No obstant, això per sort ha canviat gràcies a CMS (gestors de contingut) com Logicommerce, que permeten crear un m-commerce amb un disseny, velocitat i prestacions realment espectaculars.

En la teva conferència vas assenyalar que, malgrat que molts eCommerce ofereixen un disseny adaptatiu a les pantalles, el desenvolupament d’una app pròpia ofereix beneficis addicionals.

Crear una app que mostri únicament el mateix contingut i format que el teu eCommerce en versió mòbil no és suficient. L’usuari que es descarregui l’app ha de percebre que comprar a través de l’aplicació mòbil és molt més fàcil, còmode i ràpid. Per aconseguir això s’ha de personalitzar l’app i mostrar únicament allò que realment ens interessa, i eliminar tots els elements innecessaris que l’únic que aconsegueixen és distreure l’usuari. El més ideal és crear, per exemple, pàgines, fitxes, carrusels, pestanyes i una categorització molt visual (Categoria – Subcategoria – Secció), des d’on l’usuari pugui accedir a tot el catàleg de productes del eCommerce.

També vas destacar la importància de personalitzar les aplicacions per oferir una experiència única. Com ho feu a Reskyt i quin impacte té en la taxa de conversió?

Amb la plataforma Reskyt, l’equip de disseny pot personalitzar l’app perquè es visualitzin de manera diferent l’eCommerce i l’app. Això, a més de poder crear una experiència d’usuari més adaptada a mòbil, permet que totes les eines de l’eCommerce, com cercadors intel·ligents, chatbots, passarel·les de pagament, i en general, tots aquells elements que requereixen esforç tant econòmic com de disseny i prestacions, puguin ser reutilitzats en l’aplicació. Aquesta i altres avantatges com, per exemple, l’enviament de les notificacions push, fa que la taxa de conversió en app es multipliqui en comparació a la web.

Vas parlar de com podem incentivar els usuaris perquè es descarreguin i mantinguin l’aplicació al seu mòbil. Ens podrien donar algunes claus que hagis observat o implementat per augmentar les descàrregues i millorar la retenció d’usuaris?

Està clar que, si decideixes crear una app del teu eCommerce és perquè creus en la importància d’aquest nou canal de venda. Però també és importantíssim realitzar el màxim d’accions possibles per aconseguir que els usuaris se la descarreguin. Jo sempre dic que, per aconseguir descàrregues, la imaginació del departament de màrqueting és poder. A més, és qui millor coneix els seus clients, necessitats, gustos i desitjos. De totes maneres, hi ha una sèrie d’accions que s’han de fer sí o sí, com afegir l’element de descàrrega a l’eCommerce, així quan un usuari entri al web des de mòbil, li aparegui a la part superior o inferior del navegador que es disposa d’una app i que pot descarregar-la amb un parell de clics. És una acció gratuïta i que ofereix moltes descàrregues. També podem afegir al peu de la pàgina web els logotips de les botigues Apple Store i Google Play, amb accés directe a la descàrrega de l’app.

Afegir un banner a la web, anunciant que es disposa d’una app i tots els avantatges que aquesta ofereix, afegir a la Newsletter informació sobre l’aplicació amb accés a la seva descàrrega, afegir un fullet explicatiu a totes les comandes perquè quan el client rebi la comanda vegi que pot realitzar les compres també des de l’app i informar a les xarxes socials sobre els avantatges i millores de l’app són altres accions molt recomanades.

Sobre la integració de característiques avançades a les aplicacions mòbils, com esdeveniments exclusius i ofertes anticipades.. Com beneficia això l’estratègia de màrqueting d’un eCommerce i quin paper juga en la fidelització del client?

Com deia, no n’hi ha prou de mostrar únicament el catàleg de productes de l’eCommerce a l’aplicació. Hem de pensar bé què podem afegir a l’aplicació perquè l’usuari tingui una motivació per descarregar-la. Alguns dels nostres clients, el que solen fer és afegir prestacions que únicament estan disponibles a l’app. Per això, si el client vol utilitzar-les o beneficiar-se’n, no li queda més remei que descarregar-se-la.

Per exemple?

Podem afegir a l’aplicació tots els esdeveniments i tallers que es facin a les botigues físiques. D’aquesta manera, si l’usuari vol indagar, o fins i tot apuntar-s’hi, han d’accedir a la descàrrega de l’app. També podem utilitzar l’aplicació com a targeta de fidelització. Això vol dir que una vegada l’usuari inicia sessió a l’app, es mostrarà una targeta amb els punts acumulats i el seu valor monetari, així com el codi EAN o QR, i això els permetrà identificar-se també a les botigues físiques i acumular punts a través d’aquest canal. De la mateixa manera, hi podem afegir un lector EAN o QR incorporat a l’app perquè els usuaris puguin escanejar productes i visualitzar la fitxa de l’article amb tota la seva informació. També podem anunciar a la web accions exclusives a les quals els usuaris simplement poden accedir des de l’app; cupons especials, preus exclusius, productes exclusius des de l’app, etc. I, finalment, un altre exemple són les pantalles de presentació amb promocions o descomptes únicament disponibles a l’app. Diuen que únicament existeix una primera impressió, i la meva recomanació és no fer cas d’això, ja que hem de pensar què podem aportar al nostre client per sorprendre’l cada dia.

Com s’integren les solucions de Reskyt amb plataformes com LogiCommerce per optimitzar l’experiència mòbil dels usuaris i quins beneficis específics ofereix aquesta col·laboració per als comerços electrònics?

Gràcies a la col·laboració amb l’equip de LogiCommerce, crear una aplicació amb Reskyt d’un client que utilitza LogiCommerce és realment ràpid i fàcil. A més, amb resultats espectaculars, ja que s’integra al 100% i permet utilitzar tota la tecnologia i prestacions del seu eCommerce a l’app. Si encara no tens una Aapp, sol·licita una demo sense compromís i et mostrarem la teva aplicació totalment operativa amb tots els avantatges que aportarà posar en marxa aquest nou canal de venda.

Per últim, amb l’evolució constant de la tecnologia mòbil i les expectatives dels consumidors, com veus el futur de les aplicacions en l’eCommerce? Hi ha noves tendències o tecnologies que esperis integrar en les solucions de Reskyt?

El món del eCommerce evoluciona amb tanta rapidesa i el consumidor canvia tan ràpidament de necessitats que es fa molt difícil pronosticar el futur. El que sí que estem incorporant a Reskyt, a més de prestacions exclusives per al sector eCommerce que ajudin a augmentar la retenció, aconseguir fidelització i incrementar les vendes, és la integració amb eines de tercers perquè l’usuari pugui, a més d’incorporar aquestes prestacions a l’eCommerce, utilitzar-les a l’app; per exemple, eines de Marketing Automation, enviament de notificacions push segmentades a l’aplicació, etc.