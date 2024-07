Lleida demanda prop de 260 perfils digitals: consulta els més demandats

La imparable digitalització s'està reflectint amb major incidència en les ofertes de treball. Lleida està demandant més de 259 professionals amb perfils digitals, segons la Fundación Telefónica i el seu Mapa d'Ocupació, que analitza les borses d'ocupació dels últims tres mesos amb tecnologia basada en el big data i la intel·ligència artificial.

L'aplicació de la Fundación Telefónica, que es basa en la informació dels portals InfoJobs, Tecnoempleo i Ticjob, revela que els perfils digitals més demandats a Lleida són digital professional tècnic TIC, especialista en màrqueting digital i administrador/a de sistemes. Quant a les habilitats més sol·licitades per a desenvolupar aquests treballs, han estat HTML, Java Script i CSS.

Amb una oferta de 8.787 llocs de treball relacionats amb la digitalització, Catalunya és la segona comunitat de l'Estat, per darrere de Madrid i per davant de Comunitat Valenciana, Andalusia i País Basc a requerir perfils digitals. Barcelona és la que presenta una major demanda (7.911 perfils), seguida de Girona (324), Tarragona (293) i Lleida (259).

El Mapa d'Ocupació és una eina que se situa en un moment clau per al sector laboral, que representa l'accelerada transformació tecnològica a què s'han hagut d'adaptar totes les empreses i que requereix, més que mai, professionals en tecnologia. A tot el país, hi ha una demanda de 55.411 professionals digitals.

Tendències com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o el big data propicien el creixement, el desenvolupament i la innovació que facilita l'evolució de la societat i dels sectors productius. Aquesta explosió tecnològica també ha posat de manifest la manca de professionals especialitzats en aquests àmbits.

Barcelona, referent d'ocupabilitat



El campus gratuït de programació impulsat per Fundación Telefónica juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, obert el novembre del 2021, actualment compta amb gairebé 500 estudiants, el 26,3 % dels quals són dones, una xifra superior a la que tenen els graus (13 %) o cicles formatius superiors (10 %) d'informàtica, segons el Ministeri d'Educació i Formació Professional (“Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM”).

Durant aquest estiu a 42 Barcelona prop de 300 persones es llançaran a les piscines en una immersió de 26 dies en el model d'aprenentatge disruptiu, totalment gratuït i amb una metodologia d'aprenentatge innovadora i disruptiva en dues convocatòries, els mesos de juliol i agost. Durant aquest període presencial les persones candidates viuran, en primera persona, l'experiència d'aprenentatge amb un model educatiu diferent de l'habitual basat en l'aprenentatge entre iguals, sense professors/es, sense llibres i obert 24/7.

El projecte 42 ha estat considerat, per quart any consecutiu, una de les 10 universitats més innovadores del món, segons el rànquing WURI, davant d'entitats educatives tan prestigioses com Princeton o Harvard. Com descriu Ainhoa Zamora, directora de 42 Barcelona: “42 és considerat un dels referents educatius més innovadors del món, tant pel mètode d'aprenentatge com pels valors que promou. 42 és una xarxa de més de 50 campus en 31 països amb un mateix ADN: un model d'aprenentatge entre iguals, sense professors ni classes, gratuït; en què només cal ser major de 18 anys i, sobretot, tenir moltes ganes d'aprendre a aprendre. Quan hi ha disposició d'entrar en un model d'aprenentatge alternatiu que et desafia cada dia, el resultat és el d'una formació de qualitat, completament pràctica i incrustada a les necessitats del mercat laboral. En acabar l'aprenentatge a 42, els i les estudiants tenen una taxa del 100 % d'ocupabilitat en qualsevol àmbit del mercat laboral i, molt especialment, en el sector tecnològic”.

El projecte 42 forma els perfils digitals que demana el mercat laboral i garanteix el 100 % d'ocupabilitat, un cop superats els set primers nivells de coneixement, d'un itinerari formatiu compost per un total de 21. Prepara els seus estudiants per ser professionals en camps com ara la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, big data, blockchain, cloud, etc.

Està obert a tota mena de perfils, des d'un públic jove que aposta per una formació innovadora i diferencial, fins a aquells que busquen explorar noves vies i oportunitats (persones en situació d'atur, que desitgen reinventar-se professionalment -reskilling- o volen millorar els seus coneixements a la feina -upskilling-). L'únic requisit que cal complir per entrar al campus és ser més gran de 18 anys.

És un campus que s'adapta a les circumstàncies de cada persona, on a més d'aprendre competències digitals els seus estudiants també desenvolupen les soft skills (resiliència i adaptació al canvi, tolerància a la frustració, creativitat i treball en equip), cada vegada més importants al mercat laboral.