El Col·legi d'Economistes i Esofitec formen a 270 assessors sobre factura electrònica

El Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'empresa consultora Esofitec van reunir aquest dimarts a un total de 270 assessors, tant de manera presencial com en línia, en una sessió formativa sobre factura electrònica. L'objectiu era posar al dia als col·legiats, assessories i despatxos professionals sobre els propers canvis normatius en aquest àmbit.

Amb l'entrada en vigor de la Llei Antifrau i la Llei Crea i Creix el 2025, l'adopció de la factura electrònica esdevindrà una necessitat legal per a empreses i autònoms. Jordi Fabregat, expert consultor d'Esofitec, va explicar que "abans o després totes les empreses i autònoms hauran de treballar amb factura electrònica. A partir de l'1 de juliol, per exemple, ja no podran fer servir l'excel o el word per a fer les seves factures, necessitaran utilitzar un programa homologat per l'AEAT". Fabregat també va subratllar que aquesta transició pot ser una oportunitat pels assessors per treballar amb dades unificades amb els seus clients.

Per la seva banda, Toni Izquierdo, soci d'Izquierdo Motter, va oferir orientació sobre com els despatxos professionals poden aprofitar aquest canvi normatiu per donar valor al seu servei i fer créixer el negoci. "És el moment d'aprofitar per a fer créixer el negoci", va afirmar.

Dubtes i oportunitats pels assessors

Els 270 assistents, provinents de tota Catalunya i la Franja, van mostrar interès principalment en com aquestes novetats fiscals afectaran els seus propis negocis i la relació amb els clients en sectors concrets com la restauració, el comerç o els autònoms. Davant aquestes consultes, tant Izquierdo com Fabregat van incidir en la necessitat d'adoptar una actitud proactiva per mostrar el valor real del servei d'assessoria.

Suport del Col·legi d'Economistes i Esofitec

Des del Col·legi d'Economistes recalquen la seva voluntat d'estar al costat dels seus membres, oferint formacions i sessions pràctiques i útils que atansin informació d'actualitat. Per la seva part, Esofitec, com a consultora tecnològica, posa a disposició de col·lectius i entitats solucions eficients i adaptades a les normatives per donar-los suport en aquests processos de transició digital.