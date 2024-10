Nema Health: una spin-off pionera en la lluita contra el càncer

La Universitat de Lleida (UdL) s'ha convertit en un autèntic viver d'innovació, especialment en l'àmbit de la biotecnologia i la investigació mèdica. I és d'aquest entorn acadèmic d'on ha sorgit Nema Health, una prometedora spin-off dedicada al desenvolupament de noves immunoteràpies per al tractament del càncer. Aquesta jove empresa té les seves arrels en la tesi doctoral de la Dra. Marta Corral a la UdL, on per casualitat, mentre investigava sobre la diabetis, va descobrir unes petites molècules capaces d'estimular el sistema immunitari i frenar l'avenç del càncer, reduint-ne els efectes secundaris.

Després de finalitzar el doctorat i la beca postdoctoral, la Dra. Corral va decidir fer el salt a l'emprenedoria i traslladar la seva investigació a l'entorn empresarial. Així va néixer Nema Health, que compta amb el suport del Dr. Joan Verdaguer, professor d'immunologia de la UdL i assessor científic de l'empresa, així com d'altres experts en investigació i gestió empresarial. La UdL participa en el projecte en un 6% i la Vall d'Hebron en un 2%, mentre que l'IRB Lleida és inventor de la patent, però no forma part de l'empresa.

Un dels principals reptes de Nema Health ha estat assegurar el finançament necessari per tirar endavant les investigacions i proves clíniques. Gràcies a programes com The Collider i l'Startup Capital d'Acció, l'empresa ha aconseguit més de 150.000 euros i ara es prepara per obrir una ronda de finançament de 450.000 euros per fer els primers estudis d'eficàcia. "Un cop tinguem els primers estudis fets, hi haurà una segona ronda que rondarà els dos milions", explica la Dra. Corral.

Una tecnologia patentada i prometedora

La tecnologia patentada de Nema Health se centra en el desenvolupament d'immunoteràpies innovadores basades en la utilització de pèptids derivats de proteïnes naturals per activar el sistema immunitari i atacar les cèl·lules tumorals de manera específica. Quan un pacient va al metge amb una taca sospitosa, se li fa una biòpsia per obtenir els antígens tumorals, que són com el "DNI" del tumor. Després, s'hi afegeixen els pèptids, que activen el sistema immunitari per atacar selectivament les cèl·lules canceroses amb aquest "DNI" específic.

"Hem observat una reducció del creixement tumoral en estudis amb ratolins i, en combinació amb tractaments actuals, fins i tot aconseguim tumors cinc vegades més petits", assegura la Dra. Corral. A més, en el 50% dels casos s'ha evitat la metàstasi i en gossos s'ha arribat a la cronificació del càncer. Aquests avenços no només prometen tractaments més efectius, sinó també menys invasius i amb menys efectes secundaris en comparació amb les teràpies tradicionals.

El camí cap a la comercialització

Malgrat els resultats encoratjadors, el camí cap a la comercialització dels tractaments desenvolupats per Nema Health encara és llarg i requereix més estudis d'eficàcia i seguretat. "Estem en fase preclínica", puntualitza la Dra. Corral, conscient dels reptes que suposa portar una tecnologia innovadora al mercat.

Tanmateix, l'equip de Nema Health està compromès amb la seva missió de revolucionar el tractament contra el càncer i compta amb el suport continu d'institucions acadèmiques com la UdL i la Vall d'Hebron. Amb l'obertura de noves rondes de finançament i el talent i la determinació dels seus fundadors, aquesta spin-off lleidatana es posiciona com una de les startups més prometedores en el camp de la biotecnologia. Una història d'èxit que demostra, un cop més, el potencial de la recerca universitària per generar innovació i impacte social.

Marta Corral-Pujol Investigadora i sòcia de Nema Health

Marta, parlem de l’spin-off. Quin és el teu càrrec?

Dins l'empresa sóc la directora científica. Tota la tecnologia que estem desenvolupant a través de Nema Health és la base de la meva tesi doctoral a la UDL. Un cop vam decidir muntar l'empresa, vaig deixar l'entorn acadèmic i vaig passar a ser la directora científica perquè, juntament amb el Joan Verdaguer, sóc de les persones que més coneix la part tecnològica.

No és una mica estrany que es munti una empresa des de la UdL i que aquesta en formi part?

Passa perquè surt d’investigacions de la UdL. Jo hi dedico el 100% del meu temps, però en el cas del Joan Verdaguer, ell segueix com a investigador acadèmic, i té un percentatge de l’empresa com a assessor científic. Sempre que necessito ajuda, ens recolza i dedica un 10% del seu temps a l’empresa. En el meu cas és diferent, perquè no tenia una carrera consolidada com a acadèmica. La meva tesi doctoral i beca postdoctoral es va convertit en una spin-off.

El món acadèmic va de col·laborar per seguir investigant entre tota la comunitat científica del món, i l’spin-off sembla que vulgui trencar aquesta xarxa, ja que és una empresa. Col·laboreu, amb altres empreses o institucions?

Nosaltres tenim una patent, i això és diferencial. La patent és nostra, i és la culminació d’una llarga investigació. En ciència la col·laboració és bàsica, però nosaltres formem part del món de l’empresa. Si, també busquem col·laboracions, però ara amb acords de confidencialitat per mantenir el control de la patent.

La investigació acadèmica va més cap a crear spin-offs, i per tant treure rèdit econòmic?

És una pregunta amb molts matisos. Tots els que ens dediquem a la recerca volem que el nostre treball tingui repercussió a la societat, però el sistema acadèmic està mal dissenyat. Per ser competitiu a nivell acadèmic, necessites publicar i tenir activitat científica tangible, cosa que és oposada a patentar. No pots patentar alguna cosa que ha estat divulgada prèviament en articles, congressos o de qualsevol altra forma.

Perdona?

Si s'ha exposat alguna recerca o investigació ja no és patentable. La patent és un secret d'un centre de recerca o una persona que pot avançar gràcies a investigacions prèvies. Si divulgues abans de patentar, perds la possibilitat de fer-ho. Com a científic, necessites publicar recerques i investigacions per obtenir finançament i projectes, cosa que fa que molts acadèmics no puguin patentar coses que podrien ser patentables. És complicat perquè, si no obtenen finançament, no poden continuar investigant. Un peix que es mossega la cua.

Aleshores, hi ha persones que trien patentar en lloc de seguir una carrera acadèmica, o divulgar per afavorir la xarxa científica mundial?

Sí, alguns prefereixen patentar i veure què passa en el futur, orientant-se cap a una carrera empresarial. Generalment els acadèmics amb llocs consolidats no prenen aquest risc, ja que prefereixen continuar publicant i mantenint la seva posició. I ara et trobes amb gent molt jove de vint-i-pocs anys als laboratoris i gent més gran als despatxos.

Tornem a Nema Health. Quina és l’eficàcia del vostre sistema?

Estem en fase preclínica. En estudis en ratolins hem observat una reducció del creixement tumoral. Hem reduït els tumors fins a cinc cops més petits. En el 50% dels casos hem evitat la metàstasis. En gossos hem arribat a la cronificació del càncer, que és una bona notícia. La nostra tecnologia utilitza pèptids naturals que tots tenim, i que a més minimitza els efectes secundaris.

És a dir, els pèptids ataquen el tumor

Si, l’administrem juntament amb el DNI del tumor que prèviament hem estudiat. Aquest fragment de proteïna té activitat suficient per activar el sistema immunitari.