El més buscat pels espanyols a Google durant el 2024

El 2024 està arribant a la seua fi i, com és habitual, Google ha revelat quins han estat els termes que més han crescut en les recerques realitzades pels usuaris a Espanya durant aquests 12 mesos. L’actualitat, l’esport, l’entreteniment i la política han estat alguns dels temes protagonistes que han despertat l’interès dels espanyols aquest any.

Fenòmens mediambientals i alertes, entre les principals recerques

Els fenòmens meteorològics adversos han marcat gran part de les recerques dels espanyols el 2024. Termes com "DANA", "alertes per precipitacions", "calor excessiva" o "inundacions" han experimentat un notable augment en comparació amb l’any anterior. Especialment, la DANA de València ha generat un gran volum de consultes, amb preguntes com "què és una DANA, per què s’ha inundat València" o "com ajudar DANA València". A més, altres esdeveniments com el "Huracán Milton Florida" o l’interès pel "progrés en objectius de canvi climàtic" també han estat presents en les tendències de recerca.

L’esport, un clàssic en les recerques dels espanyols

Com és habitual, l’esport ha estat un dels grans protagonistes en les recerques dels espanyols durant 2024. Els "Jocs Olímpics els 2024" han acaparat gran part de l’interès, amb consultes sobre el "medaller olímpic" i diverses disciplines com a "Gimnàstica artística", "Natació artística", "Escalada esportiva combinada" i "Vela". A més, noms propis com el del campió d’UFC Ilia Topuria, el tenista Rafa Nadal després d’anunciar la seua retirada, o la jugadora de bàdminton Carolina Marín, que va haver de retirar-se en la semifinal dels Jocs Olímpics per lesió, han estat alguns dels més buscats en aquest àmbit.

El futbol, com no podia ser de cap altra manera, també ha deixat termes destacats com "Eurocopa" o els noms dels futbolistes Lamine Yamal i Nico Williams. Curiositats com "per què xiulen a Cucurella" o "per què Mbappé parla espanyol" han estat algunes de les preguntes més realitzades pels aficionats a aquest esport.

Sèries, pel·lícules i programes de TV, entre el més popular en entreteniment

En l’apartat d’entreteniment, realities com "L’Illa de les temptacions 7" i programes com "La Revolta" han copat les recerques dels espanyols el 2024. Quant a sèries, "Fallout" i "Berlín" han estat algunes de les més populars. Al terreny cinematogràfic, títols com "La societat de la neu", "Inside Out 2" (també buscada com "Del revés 2") i "Oppenheimer" han despertat la curiositat dels usuaris, arribant fins i tot a generar preguntes relacionades com "per què es va estavellar l’avió dels Andes" o "per què s’orina negre".

La política nacional i internacional, en el punt de mira

El 2024 ha estat un any electoral sense precedents, amb gairebé la meitat de la població mundial anant a les urnes a 64 països i a la Unió Europea. Això ha provocat un notable augment en les recerques relacionades amb la política, tant a nivell nacional com a internacional.

A Espanya, noms com els de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont o Iñigo Errejón han estat alguns dels més buscats. A nivell global, les eleccions a la Unió Europea i als Estats Units han acaparat gran part de l’interès, amb noms com Donald Trump, Kamala Harris i Joe Biden al top 10 de polítics que més han augmentat les seues recerques al nostre país. A més, els espanyols també han mostrat interès per conèixer "com van les eleccions a Veneçuela".