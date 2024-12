La matèria quàntica

Creat: Actualitzat:

No donem a l’abast. Després de fer esforços a comprendre les criptomonedes , les cadenes de bloc , i ja més recentment la intel·ligència artificial , Google presenta un nou descobriment i posa damunt de la taula un d’aquells temes que ens sonen però dels quals mai hem parlat gaire. Fins ara. Parlo de la computació quàntica. Un concepte que fa respecte només anomenar-ho, perquè ens suggereix física, química i altres temes complexos dels quals els més obtusos en la matèria fugim com fuig un gat de l’aigua, com una llebre davant un caçador.

La computació quàntica transforma i transformarà de manera vertiginosa el panorama tecnològic, i el seu impacte en la nostra societat serà profund. Tindrà impacte en el desenvolupament de la criptografia, i això és molt més important del que ens podem pensar, ja que tota la seguretat digital del planeta del futur anirà criptografiada. A més, la computació quàntica pot tenir un impacte decisiu en àmbits com la simulació de processos químics i biològics, ser el revulsiu definitiu de la intel·ligència artificial i de l’optimització de recursos. Això podria obrir portes a avenços en medicaments, materials d’última generació i solucions més eficients per a problemes com el canvi climàtic. Com hem dit altres vegades, passaran coses que ni tan sols podem arribar a imaginar.

Això sí, el camí cap a una societat plena de computadors quàntics operatius serà gradual i complex, i les implicacions socials i ètiques seran profundes, ja que necessitarem una regulació adequada i la preparació de les pròximes generacions per afrontar els reptes i les oportunitats d’aquesta nova (una altra) revolució tecnològica. La computació quàntica no només serà un canvi tecnològic, sinó també una transformació de la manera en què concebem i gestionem la informació.