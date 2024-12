Verifactu: tot el que has de saber

Publicat per REDACCIÓ XXII Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest és un dels punts clau del reglament antifrau i un dels que més dubtes generen. Verifactu és el sistema d’emissió immediata dels registres de facturació a l’AEAT.

És un sistema d’adhesió voluntari, cosa que vol dir que no és obligatori treballar amb Verifactu pel compliment de la llei. A continuació veurem com funciona i el que suposa escollir adherir-s’hi o no.

Com funciona Verifactu?

El funcionament per l’usuari és senzill. Una vegada es crea una factura, el programa de facturació envia automàticament aquest registre amb les següents dades: data d’emissió de la factura, nombre de la factura, identificació d’emissor i receptor, descripció dels productes o serveis facturats, base imposable, tipus i taxa d’IVA.

Al mateix programa es podrà veure l’estat d’enviament de la factura, aquest registre ja no es pot modificar. La factura inclourà un QR i la frase: “factura verificable en la sede electrónica de AEAT”.

Al darrere el programa ha de generar uns registres temporals que siguin correlatius tal com han de ser els nombres de les factures. Per fer l’enviament és necessària connexió a internet i estan contemplades situacions d’imprevistos de connectivitat però encara no estan definits els temps màxims d’enviament d’aquests registres. Per una banda l’enviament ha de ser immediat quan es genera la factura i per una altra banda ha de ser tan aviat com sigui possible.

Si una empresa o autònom s’adhereix a aquest sistema Verifactu, l’empresa estarà obligada a mantenir-se en aquest sistema fins al final de l’any de l’última factura que hagi realitzat amb Verifactu. Per exemple, l’empresa ha realitzat una factura amb Verifactu el dia 25 de maig, doncs estarà obligat a mantenir-se a Verifactu fins al 31 de desembre del mateix any.

Adherir-se o no adherir-se? Una pregunta recurrent?

Com s’ha exposat, adherir-se al sistema Verifactu implica l’enviament de totes les factures generades de forma automàtica a l’Agència Tributaria. Això dona per fet que s’està complint amb la normativa. És a dir, una vegada enviats els registres, les empreses i autònoms poden tenir la tranquil·litat de saber que ja han comunicat aquesta informació a l’AEAT i davant una possible inspecció estaran més protegits o, com a poc, segurament no seran els primers.

Si pel contrari una empresa o autònom decideix no adherir-se al sistema Verifactu, les factures hauran d’estar signades digitalment i quedar a disposició de l’Agència Tributària durant 4 anys i complir amb la resta d’obligacions que estableix el Reglament. És a dir, s’ha de demostrar el compliment i la responsabilitat recau sobre l’empresa o professional emissora.

En ambdós casos, el compliment dels requisits establerts per la Llei Antifrau és obligatori per a tots els autònoms i empreses que desenvolupin una activitat econòmica i estiguin obligats a emetre factura.

Hem de pensar que si ja estem treballant sota aquests requisits, complint amb la normativa, per què hauríem de decidir no voler treballar adherits a Verifactu.