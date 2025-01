Intel·ligència artificial vs emocional: la dicotomia entre allò mundà i allò valuós

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Però avui molts empleats realitzen tasques mundanes i repetitives, la qual cosa crea una barrera emocional davant de l’adopció de la IA. La digitalització industrial i empresarial, col·laborativa i inclusiva, pot ajudar a crear treball valuós amb resultats visibles. Parlem de la dicotomia entre la IA i la intel·ligència emocional en aquest procés. La relació entre la IA i el treball, especialment en tasques rutinàries, i la recerca de valor, és un tema cada vegada més debatut. Per això la resistència al canvi és natural, i la implementació de la IA pot generar incertesa, por a la pèrdua d’ocupació i la reestructuració de rols. Malgrat que ja és sabut que les empreses que utilitzen IA obtenen resultats més eficients i precisos, generant més valor per a l’organització i els empleats. I que les tasques automatitzades faciliten la creació de noves oportunitats per explorar dades relacionals en processos integrats.

El Cas d’un analista financer i la IA

La IA no només automatitza tasques, sinó que també analitza grans quantitats de dades integrades als processos per identificar tendències i oportunitats que poden passar desapercebudes. Per exemple, un analista financer que passa hores revisant informes i calculant indicadors pot veure com la IA automatitza aquests càlculs, presentant una visió general fiable de les dades i en destaca les tendències més rellevants. Així, l’analista pot dedicar més temps a analitzar informació i prendre decisions estratègiques.

Aquest exemple mostra que la IA no reemplaça les persones, sinó que potencia les seves capacitats i posa en evidència que per aprofitar el valor de les eines impulsades per IA és necessari tenir fluxos de dades integrats als sistemes i persones amb coneixements i habilitats.

Superar les barreres amb comunicació i canvi cultural

Per superar les barreres emocionals i cognitives que provoca la IA, les organitzacions han de fomentar una comunicació transparent i directa amb els empleats, oferir programes de capacitació i involucrar-los en el procés d’implementació de la IA, per tal que se sentin part del progrés i fomenti una cultura d’innovació i aprenentatge continu.

La creativitat és una habilitat que es desenvolupa de diverses maneres. Hi ha qui sobresurt en tasques més estructurades i repetitives, que també són valuoses. D’altra banda les habilitats funcionals són igualment importants i complementen la creativitat. La IA continuarà necessitant persones que supervisin, mantinguin i millorin aquests sistemes, per això la formació i les habilitats naturals són essencials per al progrés dels sectors empresarials.

La clau és i serà adaptar-se i adquirir les competències necessàries per a aquests nous rols. A més de les habilitats tècniques, és important desenvolupar habilitats com la resolució de problemes, el pensament crític i la col·laboració, que seran cada vegada més valorades en el futur. Si bé no totes les persones són igualment creatives, és possible fomentar aquesta habilitat a través de l’educació i el desenvolupament de projectes innovadors.

Sense caure en falses il·lusions, ara portar les idees a les accions, amb grans beneficis, té en part un èxit compartit amb la intel·ligència emocional dels equips que estan darrere dels grans descobriments i els seus projectes inclusius i tecnològics. Si bé la IA pot realitzar moltes tasques, la col·laboració entre persones i màquines requerirà habilitats socials per comunicar-se de manera autèntica i efectiva per resoldre problemes conjuntament.

Exemple d’èxit: La Fageda

La Fageda, La Granja Foods, és un magnífic cas d’empresa espanyola que combina a la perfecció un propòsit social amb intel·ligència emocional. Aquesta fundació treballa per la integració social de persones amb discapacitat, generant una connexió emocional forta amb els consumidors. Els seus productes de qualitat, com iogurts i melmelades, reforcen la percepció positiva de la marca i fomenten la lleialtat dels consumidors. La comunicació autèntica i directa de La Fageda genera una connexió emocional amb els consumidors, i la seva experiència de compra basada en la proximitat reforça aquesta connexió. La Fageda ha aconseguit grans èxits amb un model de negoci social i una visió empresarial orientada a la integració. És la segona marca de iogurts més venuda de Catalunya, només darrere de Danone.

Models IA per a Pimes, la integració inclusiva i la capacitat de comprendre l’altre

Finalment, els models petits d’IA, que requereixen menys recursos computacionals i dades per al seu entrenament, són més accessibles per a les pimes i altres entitats que treballen amb grups vulnerables. Aquests models són més fàcils d’adaptar i personalitzar per a les necessitats específiques de diferents entorns laborals. La seva simplicitat facilita l’ajust de paràmetres i la integració amb tecnologies de suport per millorar l’autonomia de les persones amb discapacitats.