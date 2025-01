Butinet, l'eSports del cafè, copa i puro

Hi ha poques coses més catalanes que una partida de botifarra després d’un bon dinar de diumenge amb amics, acompanyada d’un cafè ben carregat i, probablement, d’un cigalonet que algú ha decidit que era imprescindible per agafar inspiració? Us ho responem nosaltres. NO.

Però això és Vint-i-dos, tecnologia, innovació. I de ben segur que a principis dels 2000, en algun racó d’aquesta terra nostra (potser no en un garatge, però segur que amb més d’un poleo menta pel mig), algú va tenir una idea revolucionària: digitalitzar aquest sagrat ritual per portar-lo a les pantalles. Així naixia el Butinet , la plataforma en línia per jugar a botifarra des de casa.

Però alerta, perquè el Butinet no era només un programa per jugar a cartes: era un ecosistema sencer. Una màtrix, un metavers de la butifarra. En un moment en què el Messenger encara feia furor mentre dringaven les campanetes i les tarifes planes començaven a democratitzar internet, el Butinet va crear una comunitat de jugadors de botifarra que no necessitaven desplaçar-se al bar del poble. El Francesc Canosa diria que els jugadors del Butinet eren els primers streamers de Lleida. Checkpoint.

Els grups d’amics es transformaven en sales virtuals, el xat integrat substituïa les picabaralles en persona i, per descomptat, els insults volaven com mai.

El Butinet era comunitat. Un fòrum, que ha anat clarament a la baixa, que havia arribat a bullir amb discussions sobre estratègies, queixes i, fins i tot, guerres entre novells i veterans.

Però el millor de tot eren les competicions. En un món on els eSports encara eren un somni humit de futurista, el Butinet va organitzar els seus propis campionats virtuals. Aquí no hi havia premis en metàl·lic, però sí el prestigi de ser el millor botifarraire d’internet.

Parlem en present. Perquè, efectivament, Butinet encara existeix. I no només et permet gaudir del joc tradicional, sinó que també s’adapta a les variants locals de la botifarra. Només cal entrar-hi, descarregar-se el programa, crear-se un usuari i a jugar. Això últim es pot fer contra usuaris reals o contra robots, que juguen amb sentit del joc. Els eSports portats a lo més nostrat.

Això si, la interfície és antiga. Li caldria una renovació. Alguns diran que això és nostàlgia pura, però altres ho veiem com una manera de mantenir viu un dels jocs més arrelats a la nostra cultura. I si algú encara es pregunta si val la pena jugar-hi: que sàpiga que tothom hauria d’aprendre a jugar a la butifarra i, al menys un cop a la vida, fer una partida al Butinet. Visca el Butinet, visca la botifarra i visca Catalunya!

El Butinet es juga a l’ordinador. Com a molt a la tauleta. Res de mòbils. Pantalla gran, cafè sobre la taula i calma i paciència.