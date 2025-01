La Granja 5.0: la granja del futur

Sostenibilitat i digitalització són prioritats globals, i a Vall Companys ho saben. És per això que fa uns anys va crear l’anomenada Granja 5.0, una granja prototip on hi ha el futur de la ramaderia: tecnologia punta, anàlisi de dades i un compromís amb el benestar animal i la sostenibilitat mediambiental.

Què és la Granja 5.0?

La Granja 5.0 és una instal·lació concebuda com un banc de proves per experimentar amb tecnologies capdavanteres aplicables a qualsevol granja. Aquesta plataforma d’investigació i desenvolupament es divideix en tres naus diferenciades que permeten comparar diferents nivells d’evolució tecnològica:

Nau 1.0: Representa una granja convencional amb baixa integració tecnològica. Es prioritza l’observació de les dimensions, materials i condicions de benestar.

Nau 3.0: Inclou avenços bàsics, com el control ambiental mitjançant extractors que regulen temperatura i humitat.

Nau 5.0: És el cor del projecte, equipada amb la tecnologia més puntera, com sistemes de control ambiental, pesatge automàtic d’animals amb intel·ligència artificial, sensors de salut i mecanismes per a la bioseguretat.

Aquestes naus són una finestra al futur (mai millor dit després d’haver estat a les seves instal·lacions), on les innovacions es posen a prova abans de ser implementades en altres explotacions.

La innovació al servei del benestar animal

Un dels aspectes més destacats de la Granja 5.0 és la seva aposta pel benestar animal. Els animals que habiten aquestes instal·lacions són genèticament i arquitectònicament representatius de qualsevol granja convencional, cosa que garanteix la fiabilitat dels resultats.

Un exemple del nivell de sofisticació és el sistema de control de la tos. Mitjançant sensors i un codi de colors, es monitoritza en temps real l’estat de salut respiratòria dels porcs. Si la llum és verda, significa que els animals estan en condicions saludables. Un canvi a groc o vermell alerta sobre possibles problemes que podrien requerir la intervenció d’un veterinari. A més, els sistemes de ventilació són clau per mantenir un entorn sa. La granja combina xemeneies naturals i forçades per controlar nivells d’amoníac i CO2, mesures que asseguren un ambient confortable i redueixen l’estrès dels animals, millorant-ne la qualitat de vida.

Digitalització i ‘Big Data Farm’

Una de les grans innovacions de la Granja 5.0 és la integració de dispositius IoT (Internet of Things) que capturen i analitzen dades en temps real. Temperatura, humitat, consum de pinso, d’aigua i d’energia són alguns dels paràmetres registrats constantment. Aquesta informació es puja al núvol i es processa amb eines de big data, permetent detectar patrons i predir incidències. L’spin-off Nealia, desenvolupada per Vall Companys, posa aquestes dades a disposició dels grangers a través d’una aplicació mòbil. Els ramaders poden consultar l’estat de les seves granges, gestionar-les i rebre alertes i avisos. Un pas previ a la gestió global i completa del futur, que no només facilita el dia a dia dels grangers, sinó que també empodera els professionals amb una gestió més eficient i sostenible.

Innovacions en alimentació i salut

La Granja 5.0 també està centrada en l’optimització de l’alimentació animal. Les menjadores estan equipades amb bàscules intel·ligents que pesen els animals automàticament quan s’hi acosten. A més, s’ofereixen fins a sis tipus diferents de pinso simultàniament, adaptats a les necessitats específiques de cada porc.

Pel que fa a la salut, la granja utilitza circuits d’aigua independents per administrar solucions orals, permetent estudis comparatius entre diferents tractaments. Això ajuda a identificar les millors pràctiques per garantir el benestar animal i reduir la dependència de medicaments tradicionals.

Sostenibilitat i economia circular

La planta experimental no sols és un exemple de tecnologia i innovació, sinó també de sostenibilitat. Les instal·lacions compten amb panells fotovoltaics que generen fins a 10 kW d’energia renovable. A més, s’ha implementat un sistema de gestió de residus orgànics per hidròlisi, que minimitza els riscos associats a la recollida de purins. Un altre avenç destacable és la separació de la part líquida i sòlida dels purins, que permet utilitzar-los com a adob natural en substitució dels fertilitzants químics. Aquesta pràctica no sols redueix l’impacte mediambiental, sinó que també contribueix a tancar el cercle de l’economia circular.

Escalabilitat i futur del sector

Totes les dades i avenços són escalables a les altres explotacions, cosa que assegura que les innovacions no es quedin en un laboratori, sinó que tinguin un impacte real en el sector ramader.

Actualment, el grup ja col·labora amb més de 2.600 grangers a tot Espanya, integrant solucions digitals en el seu dia a dia. El futur passa per projectes com la Granja 5.0, en què la digitalització, el benestar animal i la sostenibilitat van juntes.

Una combinació que no sols millora la qualitat de vida dels animals i la feina dels grangers, sinó que respon a les demandes dels consumidors per una producció alimentària més sostenible.