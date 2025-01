Nealia: transformant el món ramader

La innovació tecnològica està revolucionant sectors que sovint es consideren tradicionals, i Nealia , una spin-off del Grup Vall Companys, n’és un clar exemple. Recentment guardonada amb el Premi Catalunya Impacta, aquesta empresa està demostrant com la digitalització pot modernitzar la ramaderia i fer-la més sostenible i atractiva. Abans de seguir, hem d’explicar què és una spin-off. No és res més que una empresa creada a partir d’una altra entitat més gran, sovint una universitat, un centre de recerca o una empresa consolidada, com és el cas, per desenvolupar i comercialitzar productes o tecnologies innovadores, sovint relacionades amb els camps de l’empresa d’origen.

El reconeixement a una visió transformadora

El Premi Catalunya Impacta, atorgat per l’associació del mateix nom, reconeix projectes innovadors en àmbits socials i mediambientals alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU. En la categoria de sector primari, Nealia ha estat premiada pel seu impacte en la digitalització del sector agroalimentari i ramader-càrnic.

“La nostra aposta per tecnologies avançades respon al compromís d’incrementar la competitivitat i eficiència, promoure el benestar animal i facilitar el dia a dia dels ramaders”, afirma Lluís Castarlenas, responsable de Nealia. Aquest guardó posa en valor la tasca de Nealia per democratitzar l’accés a la tecnologia, oferint solucions que fan el sector més resilient, sostenible i eficient.

Granges connectades: cap a la Granja 5.0

Nealia segueix el moviment engegat amb la Granja 5.0, una iniciativa del Grup Vall Companys de la qual parlem en aquest mateix reportatge. La companyia ha fet de la Granja 5.0 el seu banc de proves en cria porcina, equiparable al que el “túnel del vent” és per a l’aerodinàmica i la velocitat. Amb aquesta eina, recull informació sobre anàlisi veterinària, nutrició animal i control ambiental mitjançant el big data i la intel·ligència artificial. Les dades recollides s’agrupen i s’analitzen pels equips de sistemes, nutrició animal i cria ramadera. I finalment, s’escalen a la gestió de les granges integrades, millorant l’operativa del primer esglaó de la cadena: la ramaderia.

L’estratègia de Nealia consisteix a afegir capes de tecnologia a les granges ja existents amb una inversió inicial accessible bàsica, permetent als ramaders gestionar les seves operacions des d’una aplicació al telèfon mòbil. “La missió és transformar granges tradicionals en espais connectats, on tasques com controlar la temperatura, la ventilació o l’alimentació es puguin supervisar automàticament”, explica Castarlenas.

Solucions innovadores per a un sector tradicional

Entre les eines desenvolupades per Nealia destaquen els sistemes de sensors i gadgets IoT (Internet of Things), que permeten monitoritzar variables ambientals com la temperatura, la humitat i el CO2 en temps real. Aquesta tecnologia no només optimitza el consum energètic, sinó que també alerta sobre possibles incidències gràcies a sistemes d’alerta primerenca. “Hem implementat sistemes de pesatge automàtic amb visió artificial en granges avícoles i treballem per aplicar-los al sector porcí”, detalla Castarlenas. Aquestes tecnologies permeten comptar i controlar el pes dels animals amb una precisió increïble, reduint marges d’error i millorant la traçabilitat.

L’impacte de la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) juga un paper central en els avanços de Nealia. Els seus sistemes analitzen variables internes i externes per ajustar automàticament les condicions de la granja, optimitzant el clima, la ventilació i l’alimentació dels animals. “La IA allibera els ramaders de tasques repetitives, permetent-los centrar-se en aspectes estratègics de la gestió”, destaca Castarlenas. Aquest enfocament tecnològic també contribueix al benestar animal, un element clau en la visió de Nealia. Les seves eines asseguren que les condicions de les granges compleixin amb les estrictes regulacions europees, garantint la sostenibilitat i la rendibilitat.

La digitalització com a solució al relleu generacional

Un dels reptes més importants del sector ramader és la manca de relleu generacional. Tradicionalment, la gestió d’una granja ha estat una tasca dura i poc atractiva per a les noves generacions. “Volem fer que aquesta feina sigui més eficient i econòmicament viable per als joves”, assenyala Castarlenas. Les tecnologies de Nealia permeten als ramaders gestionar un major nombre de granges amb menys esforç, obrint la porta a un futur en què el sector pugui competir amb altres indústries pel talent jove. “El ramader del demà podrà guanyar-se millor la vida i tenir una qualitat de treball superior”, afirma.

Nealia com a motor de col·laboració

Tot i ser una spin-off del Grup Vall Companys, Nealia opera com una start-up independent amb tres divisions principals: inventors, que desenvolupen noves tecnologies; product owners, que gestionen i evolucionen els productes; i customer success, que asseguren el millor suport als clients. Aquest model organitzatiu ha permès a Nealia col·laborar amb altres empreses, fins i tot competidores, per comercialitzar les seves solucions. “Si podem vendre’ls la nostra tecnologia, vol dir que és un bon producte”, reflexiona Castarlenas.

El camí cap al futur

Nealia ja domina la ventilació i els sistemes de climatització, i ja ha començat a treballar en nous projectes com la gestió automàtica de l’aigua i l’alimentació, dues prioritats crítiques i molt sensibles per al sector, ja que una deficiència o falla seria catastròfic per a tota la població animal d’una granja. “També estem investigant com utilitzar la visió artificial per al pesatge d’animals en el sector porcí”, explica Castarlenas. Aquestes innovacions podrien transformar encara més la manera com es gestionen les granges.

Amb el Premi Catalunya Impacta al seu haver, Nealia reforça el seu compromís amb un sector que, històricament, ha estat poc tecnificat. Aquest reconeixement és un aval al seu treball per modernitzar el camp, fer-lo més competitiu i posar-lo a l’abast de les generacions futures. “La nostra missió és clara: fer la vida del ramader més fàcil i fer que el sector primari continuï sent un pilar fonamental de la societat”, conclou Castarlenas.