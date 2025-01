Lluís Castarlenas: “el granger del demà gestionarà diverses granges i es guanyarà millor la vida”

Lluís, quina és la teva funció a Nealia? A Nealia lidero diverses iniciatives tecnològiques, exercint com a gerent. La meva funció principal és comercial i de negociació.

Què fa Nealia? Nealia és una empresa tecnològica que dona suport als ramaders, un sector històricament oblidat. La nostra missió és fer la seva feina més fàcil i atractiva mitjançant solucions tecnològiques que permeten gestionar les tasques des del mòbil. Adaptem les capacitats tecnològiques del grup Vall Companys al sector ramader per transformar les granges tradicionals en granges connectades.

Com millora la tecnologia la vida del ramader? Els nostres sistemes automàtics i sensors controlen aspectes com la temperatura, la ventilació i el clima de les granges. Això permet supervisar-ho tot des del mòbil i automatitzar tasques com l’obertura de finestres o l’activació de ventiladors. L’objectiu és reduir la càrrega manual i optimitzar les condicions a les instal·lacions.

En quin moment us trobeu? Actualment, hem automatitzat el control del clima, i els propers passos inclouen la gestió de l’aigua i l’alimentació, aspectes crítics que requereixen més desenvolupament. Tot i que vam començar fa només dos anys, ja venem la nostra tecnologia a altres empreses, incloses algunes competidores. Si podem vendre-ho als competidors és que tenim un bon producte.

Quin paper té la intel·ligència artificial? És clau per analitzar variables internes i externes, com la temperatura, la humitat o el CO2, ajustant automàticament els sistemes per optimitzar les condicions de la granja. Allibera els ramaders per centrar-se en altres tasques.

Nealia s’alinea amb el concepte de Granja 5.0 ? Sí, desenvolupem tecnologies que modernitzen granges amb una inversió inicial assequible, i és que la nostra idea no és la de crear des de zero, sinó afegir capes de tecnologia a les granges existents. Amb una inversió inicial d’uns 3.000 euros el granger ja pot connectar la seva granja a Internet. Això permet als ramaders connectar la seva granja a Internet i gestionar components com finestres o ventiladors des del mòbil, amb suport d’intel·ligència artificial.

Quins són els reptes futurs? Prioritzem els projectes que automatitzen l’aigua i l’alimentació, a més de treballar en aplicacions com el pesatge automàtic d’animals amb càmeres i visió artificial. Ja hem implementat sistemes de mesura de pes en granges avícoles amb resultats de percentatge d’error molt baix. Malgrat que podem comptar aquests animals amb gran precisió, en el sector porcí és una tecnologia en la qual encara estem treballant.

Com afecta la tecnologia al relleu generacional? Un dels problemes del sector és la falta de relleu generacional, ja que gestionar una granja ha estat històricament dur. Amb les nostres tecnologies, volem fer que aquesta feina sigui més atractiva, eficient i viable econòmicament per als futurs ramaders. El ramader de demà podrà controlar més granges amb més facilitat i guanyar-se millor la vida.

Passarà el mateix que amb la terra, que hi ha menys gent portant més extensió? La situació és similar, sí. El que hem d’aconseguir és que també sigui rendible.

Què passa amb el benestar animal? Treballem per millorar l’eficiència de les granges sense comprometre el benestar animal. L’objectiu és adaptar-nos a les regulacions europees i fer que les granges siguin més sostenibles i rendibles.

Com us organitzeu? Funcionem com una start-up independent dins de Vall Companys, amb tres divisions. Els inventors, que desenvolupen noves tecnologies.Els product owners, que gestionen i evolucionen els productes. I els customer success, que garanteixen el millor suport als clients després de la implementació.