Xavier Domingo: “La IA és una palanca de millora a les empreses”

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier, avui parlarem d’intel·ligència artificial. Com la definiries? La IA permet que màquines i sistemes informàtics simulin el comportament humà, ajudant a automatitzar, optimitzar i millorar la presa de decisions o l’execució de tasques.

Quins són els principals reptes que pot ajudar a resoldre en sectors com l’agroalimentari o la indústria manufacturera? Optimitzar la producció, preveure escenaris futurs i gestionar recursos de manera més eficient. A la indústria manufacturera, pot detectar defectes de fabricació, millorar la gestió d’estocs i allargar la vida útil de la maquinària. En l’agroalimentari, permet monitorar condicions meteorològiques, l’estat del sòl o la fenologia dels cultius per optimitzar el reg i l’ús de fertilitzants. La IA també facilita la planificació de tasques i l’assignació de recursos, millorant l’eficiència i la sostenibilitat. A més, permet anticipar desviacions en el procés productiu, convertint-se en una eina clau per a la transformació tecnològica del sector.

Com aconseguiu que generi un impacte positiu? Crec que ja té un paper fonamental. Per exemple en la sanitat, millorant diagnòstics i tractaments, o en l’educació, personalitzant l’aprenentatge. També contribueix a la sostenibilitat, optimitzant consums energètics i la gestió de recursos naturals. En l’àmbit productiu, la IA ha millorat productivitat, qualitat i disponibilitat.

Quines tecnologies feu servir en els vostres projectes? Més que parlar de tecnologies, combinem tècniques d’intel·ligència artificial amb coneixements en matemàtiques, estadística i ciència de dades. A Eurecat som experts a aplicar les tècniques més adequades per a cada cas, com els bessons digitals, que ens permeten simular en temps real el comportament d’un actiu i optimitzar-ne la gestió.

Com combineu Ciència de Dades i IA per millorar els resultats? La Ciència de Dades ens permet preparar i estructurar la informació, facilitant el desenvolupament de models IA capaços de fer prediccions i automatitzar decisions. La combinació d’ambdues disciplines és essencial per transformar dades en coneixement útil.

Posa’m un exemple de com barregeu diferents tecnologies per resoldre problemes complexos. Un cas destacat és la planta de depuració d’aigües residuals d’Amsterdam, on hem optimitzat el procés de fangs actius, reduint un 50% les emissions i costos energètics mitjançant IA i aprenentatge per reforç.

Aprenentatge automàtic, o ‘machine learning’. Un altre terme important. L’aprenentatge automàtic ens permet desenvolupar algorismes per classificar productes, predir tendències i identificar patrons. És una eina clau per optimitzar processos i millorar la presa de decisions en diferents sectors.

Pot la IA contribuir a la sostenibilitat en sectors com l’energia o la gestió de l’aigua? Sí. Ajuda a optimitzar el consum energètic i la gestió del mix energètic, minimitzant costos i impacte ambiental. També millora la gestió d’emmagatzematge i punts de càrrega de vehicles elèctrics. En el sector de l’aigua, permet predir el consum, detectar fuites i optimitzar la gestió de plantes de tractament.

Deu haver-hi molts desafiaments, oi? En la construcció, els principals reptes són la dispersió de dades, la falta de personal qualificat i els costos d’implantació. En logística, la variabilitat en la cadena de subministrament dificulta l’eficàcia dels algorismes, que han d’adaptar-se contínuament a imprevistos com congestió o canvis de demanda.

La IA està en expansió també en el sector aeroespacial. Teniu projectes? Sí, hem participat en el projecte SESAME, aplicant IA per predir la qualitat de les soldadures en el coet Ariane 6. També hem desenvolupat sistemes per analitzar l’ús del sòl, preveure l’estat dels cultius i monitorar l’impacte del canvi climàtic mitjançant dades satel·litàries.

Quina és la percepció del sector agroalimentari sobre la seva incorporació? Hi ha contrastos: les grans explotacions implementen IA per optimitzar producció i gestió, mentre que les petites tenen més barreres. La IA ajuda a predir collites, gestionar reg i fertilització, millorar el benestar animal i garantir la seguretat alimentària.

Parlem d’ètica. Com garantim que no generi biaixos? La IA ha de ser entrenada amb conjunts de dades diversos i equilibrats per evitar biaixos relacionats amb gènere, ètnia o edat. A més, ha de ser explicable. Si detectem un biaix, hem de poder entendre per què s’ha produït per corregir-lo. La nova AI Act europea, tot i les crítiques per la seva rigidesa, ajudarà a garantir-ne un ús responsable. Tot i això, caldrien acords internacionals per evitar abusos en altres regions. Europa ha de liderar la tecnologia assegurant-ne l’ètica.

Quin impacte té en la creació o substitució de llocs de treball? La IA que desenvolupem no elimina llocs de treball, sinó que fa les empreses més eficients, generant creixement i nova ocupació. És una palanca de millora. Com en la revolució digital, alguns llocs es transformaran, fent necessària una adaptació per no quedar enrere en un mercat canviant.

Es treballa per assegurar la transparència i la confiança en la IA? Fem els nostres sistemes explicables. En determinats casos, preferim models menys complexos per millorar-ne la comprensió, que genera més confiança i permet als usuaris adquirir coneixements accionables de manera més ràpida.

Pot ajuda al canvi climàtic? La IA i els supercomputadors poden analitzar grans volums de dades, per ajudar a dissenyar estratègies per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Quin és el projecte més innovador en què heu treballat recentment? Un dels nostres projectes més capdavanters és una plataforma interna per a la Generació Augmentada per Recuperació que combina models grans de llenguatge amb bases de dades, permetent respostes més precises i adaptades a cada sector, assegurant privacitat i flexibilitat.

I una IA que creguis que tindrà molt impacte? La Generativa continuarà evolucionant en rendiment i transparència. L’Edge AI, amb models més petits i especialitzats, serà cada cop més present. A més, la computació quàntica podria revolucionar el camp de la IA a llarg termini.

Què diries a empreses que volen començar a implementar IA en els seus processos? Que és ssencial per mantenir-se competitiu. Cal entendre com pot aportar valor i establir una estratègia clara. Recomano assessorar-se i avaluar la maduresa digital i identificar les millors oportunitats d’implementació.