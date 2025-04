La Família Digital rep l'accèssit de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

La Família Digital, projecte del lleidatà Ramon Arnó, ha estat guardonada amb un accèssit al Premi de Difusió del dret fonamental a la protecció de dades en xarxes socials, atorgat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). El reconeixement va ser lliurat el passat 8 d'abril de 2025 a Madrid pel director adjunt de l'AEPD, Francisco Pérez Bes, en un esdeveniment que va reunir nombrosos professionals i entitats dedicades a la promoció, difusió i defensa del dret a la protecció de dades en diversos àmbits.

L'acte de lliurament va comptar amb la presència de múltiples experts i organitzacions del sector. El premi principal en la categoria de difusió en xarxes socials va ser atorgat a Daniel Fernández-Viagas Gallego, mentre que la Família Digital va rebre l'accèssit per la seva destacada tasca en aquest àmbit. El col·lectiu ha posat a disposició del públic els seus articles més rellevants sobre protecció de dades a través del seu lloc web oficial (www.lafamiliadigital.es), on es poden consultar els continguts presentats al concurs.

Una trobada de referents en protecció de dades

La cerimònia va esdevenir un punt de trobada per a professionals i entitats compromeses amb la privacitat i la protecció de dades personals a Espanya. Entre els assistents i premiats en diferents categories es trobaven figures destacades com Leire Pérez Llorente, Ana Torres Menárguez i representants d'organitzacions com l'Associació de Delegats de Protecció de Dades Parlamentaris (ADPDP), AUTOCONTROL i la Comunitat de Madrid.

També van participar en l'esdeveniment col·lectius com Adolescència Lliure de Mòbils de Madrid (ALMMA), que treballa per promoure un ús responsable de la tecnologia entre els joves, així com experts reconeguts en l'àmbit de la protecció de dades com Patricia Arias Cabarcos, Emiram Kablo, Darío López Rincón, Ramon Arnó Torrades i representants de Gataca.

La importància de la difusió en la protecció de dades

El guardó rebut per la Família Digital reconeix la seva contribució a la conscienciació sobre la importància de la protecció de dades personals en l'entorn digital, especialment a les xarxes socials. En un context on la digitalització avança a ritme accelerat, la tasca de difusió d'aquests drets fonamentals esdevé cada cop més rellevant per garantir que els ciutadans puguin exercir un control efectiu sobre la seva informació personal.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades

L'AEPD és l'autoritat pública independent encarregada de vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades personals a Espanya. Entre les seves funcions destaquen la supervisió de l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), així com la promoció de la conscienciació ciutadana sobre els seus drets en aquesta matèria.

Mitjançant la convocatòria anual de premis, l'Agència reconeix les millors iniciatives en diversos àmbits relacionats amb la protecció de dades, com la investigació científica, el desenvolupament tecnològic, les bones pràctiques empresarials i la difusió del dret fonamental a la protecció de dades personals, categoria en la qual ha estat reconeguda la Família Digital.