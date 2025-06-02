César Cierco, catedràtic de Dret Administratiu a la UdL: “la IA ens ha de permetre desburocratitzar l’administració”
César Cierco Seira és catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Lleida. És premi extraordinari de Llicenciatura, becari del Reial Col·legi d’Espanya i doctor per la Universitat de Bolonya. Ha realitzat estades de recerca en centres com les universitats de la Sorbona i d’Oxford. I ha investigat sobre procediment i justícia administrativa, el Dret de la Salut Pública i, darrerament, la vacunació.
D’on va sorgir la seva vocació per la recerca jurídica?
De la meva vocació per ser professor en Dret. Aquesta era la meva primera il·lusió. Em van captivar els professors que vaig tenir aquí a Lleida durant la carrera. La recerca va venir de la mà, ja que el primer pas per arribar a ser professor en Dret passa per la tesi doctoral.
Sobre què tractava la seva tesi doctoral?
Vaig fer la meva tesi doctoral a Itàlia, a Bolonya, i hi analitzava els mecanismes per millorar la participació dels interessats en els procediments administratius, és a dir, com intervenir, per defensar-se o per ajudar a prendre decisions en els procediments de l’Administració.
I a partir d’aquí?
Venen les estades, l’obertura de noves línies, els articles doctrinals, els llibres... la carrera investigadora és molt exigent.
Ens podria parlar d’alguna de les seves recerques actuals?
En aquests moments estic treballant, fonamentalment, en tres línies diferents. La primera està connectada amb la desburocratització, que tothom sap que és un problema greu del nostre temps. En concret, es tractaria de definir una proposta per introduir més oralitat en l’Administració aprofitant les noves oportunitats que ofereix la IA. Per exemple, ampliant les possibilitats perquè els ciutadans i els empleats públics puguin omplir formularis o fer tràmits de manera oral (o mitjançant videoconferència), cosa que pot ajudar, d’altra banda, a reduir la bretxa digital i la que afecta els col·lectius més vulnerables.
La segona té a veure amb una nova iniciativa que hem impulsat amb Agrotecnio per fusionar recerques i fa referència a les plantacions de tòfona i els problemes existents per catalogar-les jurídicament (agrícola vs. forestal).
La tercera fa referència a la vacunació, que és un dels temes d’investigació que més he desenvolupat en els darrers anys amb la voluntat de contribuir des del Dret al perfeccionament del nostre model.
Creu que la recerca jurídica està prou valorada?
Diria més aviat que és poc coneguda, tot i que nosaltres mateixos, els investigadors, hem de posar més de la nostra part per millorar-ne la divulgació i visibilitat.