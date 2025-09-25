Ramon Sanahuja: “el 80% de les ofertes de feina no es publiquen mai: queden en un mercat ocult a LinkedIn”
Sanahuja treballa a LinkedIn, la xarxa social que connecta persones i empreses. Això sí, no és el mateix treballar a LinkedIn que treballar per a LinkedIn. Descobrim què hi fa.
Ramon, treballes a LinkedIn. Explica’m què significa, això. Soc consultor de LinkedIn. La meva feina és ensenyar a posicionar-se dins la plataforma. Allà hi pots trobar de tot: reclutadors, clients, proveïdors, socis, col·laboradors… És el món professional!
Quanta gent hi ha a LinkedIn? Només a Lleida hi ha unes 120.000 persones, gairebé la meitat de la població activa de la província. Hi ha més de 3 milions de persones a Catalunya i més de 22 milions a Espanya.
Què hi busquem? Tradicionalment, feina. Però avui dia és també una eina per posicionar-se millor en el mercat laboral i visibilitzar-se com a professional, ja siguis assalariat, autònom o directiu.
No sé si LinkedIn ho ha fomentat, però quan hi entro només hi veig perfils amb sigles en anglès del tipus CEO, CTO o CCO. És un fenomen molt estès. Per a mi té efectes negatius: si et presentes amb un càrrec que no et correspon, acabaràs quedant malament. Hi ha broma sobre el fet que a Espanya hi ha més “CEOs” a LinkedIn que no pas autònoms reals. Jo recomano ser honest i descriure el que realment fas.
Qui són els teus clients? Sobretot directius i empreses. També professionals que volen millorar la seva presència a LinkedIn per treure’n rendiment.
I quan et contracten, què volen de tu? Entendre com funciona LinkedIn, perquè tothom en sap una mica però mai prou. Els ensenyo a utilitzar-lo per posicionar-se, guanyar visibilitat i, en alguns casos, vendre.
LinkedIn Premium: val la pena, pagar? Sí, però es pot funcionar perfectament amb la versió normal. El Premium dona més facilitats (per exemple, pots fer fins a 2.500 visites a perfils en comptes de 1.000), però no és imprescindible. Jo recomano provar-lo un mes l’any, que és gratuït.
T’has trobat anècdotes curioses treballant amb LinkedIn? Sí, per exemple, un conegut meu que amb només un contacte va trobar feina en una hora. Això passa perquè més del 80% dels reclutadors busquen candidats a LinkedIn.
Quins avantatges té tenir presència a LinkedIn? Clarificar objectius i no perdre el temps. LinkedIn permet contactar amb persones amb qui mai hauries parlat, i obre moltes portes. Recordo, per exemple, col·locar joves mecànics i tècnics a través de la xarxa: empreses que no rebrien mai un currículum en paper, en canvi, els trobaven a LinkedIn.
Sovint em passa que entro a LinkedIn i em trobo un grapat de missatges privats, de gent que recluta, impersonals, buits. Què en penses? És cert, hi ha molt de missatge massiu i repetitiu. Jo no treballo així. De fet, hi ha empreses que m’han contractat perquè els ajudi a deixar de fer-ho. No és una bona pràctica.
Parlem del mercat laboral. En quin moment ens trobem, ara? Ara està en expansió, però les empreses tenen problemes per trobar gent qualificada. A més, el 80% de les ofertes de treball no surten publicades. Formen part el mercat ocult. Per això LinkedIn és tan valuós, perquè permet accedir-hi.
Deies que hi ha més CEO que autònoms. També hi ha perfils de feines com repartidors, forners o camioners? Sí, tothom hi té cabuda. Com et dic, el 80% de les ofertes no surten mai publicades, ja que els reclutadors contacten directament i en privat per LinkedIn, ja sigui per cobrir càrrecs tècnics o gerencials.
Quins consells donaries a algú que vol aprofitar LinkedIn? Primer, tenir un perfil òptim. Després, generar contactes i ser actiu, publicar, interactuar. A LinkedIn no “vens”, si no que són els altres qui et compren. Has de construir una xarxa, una espècie de marca personal, i anar generant confiança.