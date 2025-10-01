Una plataforma de 83 mitjans demanda META
Volen 550 milions d’indemnització
El jutjat Mercantil número 15 de Madrid acull a partir d’avui la vista per la demanda presentada per AMI, l’Associació de Mitjans d’Informació, contra el gegant tecnològic META, al qual aquesta entitat integrada per 83 mitjans de comunicació de tot l’Estat, entre els quals SEGRE, acusa de competència deslleial i de vulnerar de manera sistemàtica la normativa europea de protecció de dades.
La demanda reclama a META una indemnització conjunta de més de 550 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis derivats del comportament de l’empresa tecnològica, propietària d’aplicacions com Facebook, WhatsApp o Instagram, que entre el 25 de maig del 2018 i el 31 de juliol del 2023 hauria utilitzat de forma il·legítima les dades personals de milions d’usuaris europeus per construir el seu negoci de publicitat segmentada.