Afra Pascual, experta en usabilitat: "L’accessibilitat web no és un luxe, és un dret fonamental"
AFRA PASCUAL ALMENARA és professora del Grau en Disseny Digital i Noves Tecnologies de la UdL i investigadora en accessibilitat digital. Ha centrat la seva recerca en com eliminar barreres digitals i dissenyar experiències inclusives. Destaca la importància de la tecnologia accessible i de la legislació actual per garantir que tothom pugui accedir a la web en igualtat de condicions.
L'accessibilitat digital: obligació per empreses i dret dels usuaris
La nova llei europea obligarà a revisar i millorar progressivament webs, aplicacions i documents digitals. El resultat serà una internet més justa, usable i inclusiva. Tothom té el mateix dret per accedir a la tecnologia.
¿Com va començar el teu interès per l’accessibilitat web?
Quan estudiava enginyeria informàtica, recordo la passió amb què Jesús Lorés parlava de la interacció persona-ordinador. Sempre insistia que havien de ser els ordinadors els que s’adaptessin a les persones, i no a l’inrevés. Aquella idea em va captivar. Els meus primers projectes se centraven en la usabilitat, és a dir, en fer que la tecnologia fos senzilla i útil per a tothom. Però el veritable gir va arribar durant el màster en Interacció Persona-Ordinador de la Universitat de Lleida. En una classe, un professor ens va preguntar: “Heu pensat mai si una persona cega pot utilitzar un ordinador?” Jo, convençuda, vaig respondre que era impossible. Però ell ens va sorprendre explicant que tenia un camp de visió molt reduït, gairebé era cec, i que tot i així podia desenvolupar la seva feina com qualsevol altre gràcies a les eines assistencials.
El seu comentari encara em ressona: “Si els continguts digitals no estan preparats, aquestes eines no serveixen de res.” Aquell moment va ser un punt d’inflexió: vaig comprendre fins a quin punt les persones amb discapacitat són vulnerables, però també com la tecnologia accessible pot marcar la diferència entre poder o no poder realitzar activitats quotidianes, com fer un tràmit en línia, llegir el diari digital o simplement comunicar-se amb algú per correu electrònic.
I vaig tenir molta sort, poc després em van atorgar una beca de recerca per fer el doctorat en accessibilitat digital. Van ser quatre anys intensos de recerca i, sobretot, d’aprenentatge al costat d’usuaris amb discapacitat. Vaig conèixer com cada col·lectiu utilitzava la tecnologia per accedir a la web, vaig empatitzar amb les seves dificultats i vaig intentar traduir tot aquell coneixement en propostes concretes que ajudessin a construir una web més inclusiva i accessible.
¿Què vol dir realment que una web sigui accessible?
Una web accessible és aquella que pot ser utilitzada per qualsevol persona, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives. Però l’accessibilitat no beneficia només les persones amb discapacitat. Tots en fem ús en algun moment: quan veiem un vídeo amb subtítols en un entorn sorollós, quan utilitzem un assistent de veu per cercar informació sense haver de tocar el dispositiu, quan llegim un text amb una tipografia adequada, amb bon contrast i estructura clara que facilita la lectura ràpida, quan consultem transcripcions d’àudio o podcasts, que permeten llegir el contingut en transport públic o a l’oficina, quan naveguem per webs amb disseny responsive i adaptable que s’ajusten a qualsevol dispositiu, o quan completem formularis amb instruccions clares i validacions que faciliten fer-ho correctament, evitant errors frustrants i pèrdues de temps. En definitiva, una web accessible és la que no posa barreres i permet a tothom informar-se, comprar, fer tràmits o llegir una notícia amb la mateixa facilitat.
¿I com es fa perquè una web sigui accessible?
Internet ja té unes directrius molt clares: les pautes internacionals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), elaborades pel consorci internacional W3C, l’organisme que fixa tots els estàndards de la web. Les pautes WCAG, són un manual detallat que explica com dissenyar i programar contingut digital perquè qualsevol persona pugui utilitzar la web sense problemes. A més, a escala internacional hi ha regulacions en diversos països.
Per exemple, a Europa disposem de la Llei Europea d’Accessibilitat, que obliga els estats membres a garantir que webs, aplicacions i documents digitals compleixin aquests criteris. Cada país l’ha d’incorporar a la seva legislació; i en el cas d’Espanya, és a través de la Llei 11/2023. Tot i això, la realitat és molt preocupant: el 90% de les webs presenten problemes d’accessibilitat. Els més freqüents són textos amb poc contrast, imatges sense descripcions, formularis sense etiquetes o enllaços i botons sense nom accessible. Barreres que poden impedir que una part de la població hi accedeixi de forma adequada. Recordem que entre un 15 i un 20% de la ciutadania té algun tipus de discapacitat.
¿Per què és tan important la legislació d’accessibilitat digital?
La nova llei europea obligarà a revisar i millorar progressivament webs, aplicacions i documents digitals. El resultat serà una internet més justa, usable i inclusiva. Tothom te el mateix dret per accedir a la tecnologia.