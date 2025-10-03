L'accessibilitat digital: obligació per empreses i dret dels usuaris
Entre un 15% i 20% de la població té alguna discapacitat, però els sistemes digitals accessibles milloren l'experiència de tota la ciutadania i aporten valor a les organitzacions
L'accessibilitat digital s'ha convertit en un element essencial en el disseny de sistemes digitals, no només com a obligació legal, sinó com a millora per a tots els usuaris. Entre un 15% i un 20% de la població conviu amb algun tipus de discapacitat, però les millores d'accessibilitat beneficien a tothom en diferents situacions quotidianes. Des del juny de 2023, la Llei Europea d'Accessibilitat estableix que tots els productes i serveis digitals han de ser accessibles, una normativa que reforça la inclusió digital per a tota la ciutadania.
Un sistema digital accessible trenca barreres i aporta valor tant per als usuaris com per a les empreses. Les persones que aprenen un nou idioma agraeixen els subtítols, qui viatja en metro vol aprofitar per fer tràmits administratius des del mòbil, i qui llegeix en entorns amb poca llum recorre al disseny fosc per facilitar la lectura. Aquestes necessitats coincideixen amb les solucions que requereixen persones amb discapacitat auditiva, cognitiva o visual. A Lleida, el grup GRIHO de la Universitat de Lleida lidera la recerca en aquest àmbit, oferint serveis d'auditoria, formació i transferència de coneixement per garantir que cap persona quedi exclosa de l'entorn digital.
Què és exactament l'accessibilitat digital i per què és important?
L'accessibilitat digital es refereix al disseny i desenvolupament de sistemes informàtics que poden ser utilitzats per totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques o cognitives. No es tracta només d'una qüestió legal, sinó d'una filosofia de disseny inclusiu que reconeix la diversitat humana. Quan una pàgina web o aplicació és accessible, millora l'experiència de tots els usuaris, no només d'aquells amb discapacitats permanents.
La importància d'aquesta aproximació radica en diversos aspectes. D'una banda, garanteix el dret fonamental d'accés a la informació i als serveis digitals. D'altra banda, amplia el mercat potencial per a les empreses, ja que permet arribar a més públic. A més, un disseny accessible sovint resulta en interfícies més intuïtives i fàcils d'utilitzar per a tothom, millorant l'experiència general d'usuari.
L'impacte de la legislació recent en l'accessibilitat digital
Des de juny de 2023, la Llei Europea d'Accessibilitat (European Accessibility Act, EAA) ha establert un marc normatiu clar que obliga a fer accessibles tots els productes i serveis digitals. Aquesta normativa, transposada a Espanya mitjançant la Llei 11/2023 i complementada pel Reial decret 1112/2018, es fonamenta en l'estàndard europeu EN 301549 i les pautes internacionals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
A la pràctica, això significa que dispositius electrònics, webs, aplicacions mòbils, documents digitals, serveis bancaris, plataformes de comerç electrònic, transports i continguts audiovisuals han de complir amb uns criteris tècnics específics. Els continguts han de ser perceptibles, operables, comprensibles i robustos, quatre principis fonamentals que garanteixen que ningú quedi exclòs per raó de les seves capacitats.
Com es verifica que un sistema digital compleix amb els estàndards d'accessibilitat?
Per determinar si un sistema digital és accessible, cal realitzar auditories basades en les pautes WCAG i la norma UNE-EN 301549. Aquest procés funciona com una mena d'ITV digital on es comproven aspectes com el contrast dels colors, la navegació sense ratolí, la presència de subtítols o l'etiquetatge correcte dels elements.
Aquestes auditories no només serveixen per evitar possibles sancions legals, sinó que ofereixen un diagnòstic precís dels punts febles que cal millorar. El procés d'avaluació permet identificar barreres que podrien impedir que persones amb discapacitat utilitzin el sistema adequadament, proporcionant una base sòlida per implementar les millores necessàries i garantir una experiència d'usuari inclusiva.
Els beneficis tangibles de l'accessibilitat per a les empreses
Implementar l'accessibilitat digital no és només una qüestió de compliment normatiu, sinó una inversió amb retorn clar. Les empreses que aposten per sistemes accessibles aconsegueixen arribar a un públic més ampli, incloent-hi persones amb discapacitat, gent gran o usuaris amb necessitats específiques, evitant així perdre clients potencials.
A més, aquest compromís reforça la imatge de marca, transmetent valors de responsabilitat social i inclusió. Un bon disseny accessible també millora l'experiència general dels usuaris, redueix les incidències i estalvia costos a llarg termini, ja que resulta més eficient aplicar bones pràctiques des del principi que haver de corregir errors posteriorment. En sectors com l'e-commerce, les finances o el turisme, l'accessibilitat pot esdevenir un avantatge competitiu significatiu.
El grup GRIHO: referent en recerca sobre accessibilitat a Lleida
El Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de la Universitat de Lleida s'ha consolidat com un referent a Espanya en l'àmbit de l'accessibilitat digital. Amb més de 37 anys d'experiència en aquest 2025, el grup ha estat pioner en diverses iniciatives relacionades amb la interacció persona-ordinador.
GRIHO va ser soci fundador de l'Associació d'Interacció Persona Ordinador (AIPO) i va coordinar el primer llibre digital sobre aquesta temàtica a Espanya. També va liderar la primera assignatura universitària d'interacció persona-ordinador al país i participa activament en el Minor Internacional Global Acting in ICT, un programa que permet als estudiants cursar mòduls intensius en cinc universitats d'Europa i Sud-àfrica.
L'any 2010, el grup va impulsar el primer màster en Interacció Persona Ordinador d'Espanya i, en col·laboració amb la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colòmbia, va organitzar el primer Màster Internacional en Disseny de l'Experiència d'Usuari, centrat en accessibilitat, usabilitat i inclusió.
Recursos pràctics i transferència de coneixement
En l'àmbit específic de l'accessibilitat, GRIHO ha publicat tres guies especialitzades sobre continguts digitals accessibles, vídeo accessible i gràfics accessibles amb Excel, que s'han convertit en materials de referència per a professionals i docents. L'assignatura de Disseny Web del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l'Escola Politècnica Superior ha estat reconeguda per la Fundación ONCE i incorporada a la guia "Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC".
El grup també ha tingut un paper clau en la traducció al català de la versió 2.2 de les pautes WCAG, contribuint així a la difusió i aplicació de bones pràctiques en accessibilitat digital en l'àmbit català. GRIHO forma part de la Xarxa AccessCat, que connecta grups de recerca, administracions i empreses per impulsar solucions digitals accessibles i inclusives. Recentment, el grup ha guanyat el primer premi de la segona edició del concurs de solucions disruptives convocat per aquesta mateixa xarxa.
Quins serveis ofereix el grup GRIHO a les empreses?
El grup GRIHO proporciona serveis d'auditoria d'accessibilitat per a aplicacions mòbils i llocs web segons la normativa EN 301549. Aquestes auditories inclouen informes detallats que expliquen les barreres detectades, a qui afecten i quines són les propostes de millora. Cada element s'avalua seguint les pautes WCAG i s'elabora un Informe de Revisió d'Accessibilitat (IRA), document necessari per llançar nous productes i que ha de ser revisat cada tres anys.
Un dels serveis més valuosos que ofereix el grup és la realització de tests amb usuaris amb discapacitat al seu UsabiliLAB. Aquest enfocament permet obtenir dades reals sobre l'experiència d'usuari i validar les millores proposades, combinant el rigor tècnic amb l'empatia i posant en primer pla les necessitats reals de les persones que utilitzaran els sistemes.
Opcions de formació en accessibilitat digital
GRIHO ofereix formació a mida per a empreses, centrada en tres eixos principals: sensibilització, disseny-codificació accessible i avaluació segons normativa. D'aquesta manera, els equips de disseny i desenvolupament aprenen a crear sistemes inclusius des de les primeres fases del projecte, evitant així haver de fer correccions posteriors costoses i ineficients.
A més, la Universitat de Lleida ofereix una microcredencial en Accessibilitat Digital, adreçada a professionals i estudiants que volen especialitzar-se en el disseny, desenvolupament i avaluació de webs accessibles. Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per complir amb la Llei Europea d'Accessibilitat, la norma EN 301549 i les pautes WCAG 2.2, combinant teoria, pràctica i anàlisi de casos reals per formar experts en aquesta àrea cada vegada més demandada.
Per què l'accessibilitat digital és essencial en la societat actual?
En un món cada vegada més digitalitzat, garantir que totes les persones puguin accedir als continguts i serveis digitals s'ha convertit en una qüestió de drets fonamentals. La bretxa digital pot augmentar les desigualtats socials si no es prenen mesures per fer que la tecnologia sigui inclusiva i accessible per a tothom.
L'accessibilitat digital no beneficia només les persones amb discapacitat, sinó que millora l'experiència de tots els usuaris en diferents contextos i situacions. Un disseny accessible és, en essència, un bon disseny, més usable, més intuïtiu i més eficient. Com afirma el grup GRIHO: "La part més important de la tecnologia són les persones que la utilitzen", una filosofia que posa l'humà al centre de tot desenvolupament tecnològic i que recorda que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones, i no a l'inrevés.