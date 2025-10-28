Gemma Olius, professora: “El futur de l’alimentació no és produir més, sinó produir millor”
Gemma Oms Oliu és Professora Titular d’Universitat del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d’Aliments de la Universitat de Lleida, membre del grup de recerca de Noves Tecnologies de Processat d’Aliments i Sotsdirectora de Divulgació i Transferència de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV).
El menjar del futur: les noves tecnologies busquen una alimentació més saludable i respectuosa
Redacció Vint-i-dos
El vostre equip investiga el desenvolupament d’aliments vegetals més saludables i sostenibles. Quin és l’objectiu principal d’aquesta recerca?
El nostre objectiu és dissenyar aliments vegetals amb propietats funcionals millorades, que no només siguin nutritius sinó que també ajudin a prevenir malalties. Utilitzem la nanotecnologia per encapsular compostos bioactius, millorant la seva absorció. Estem explorant sistemes més estables i sostenibles amb estabilitzants vegetals, i estudiem com les nanoemulsions interactuen amb la microbiota intestinal. L’objectiu és incorporar-les en aliments com begudes, postres o productes vegetals per potenciar-ne el valor nutricional i els efectes saludables.
La seva línia de recerca combina ciència, salut i sostenibilitat. Creu que el consumidor és cada vegada més conscient de la importància d’aquests aspectes?
Sí, cada vegada ho és més. El consumidor actual busca aliments que no només siguin segurs i bons, sinó que també contribueixin al seu benestar i al medi ambient. Hi ha una creixent demanda de productes naturals, sostenibles i amb valor afegit nutricional, i això impulsa la recerca en aliments funcionals. Des de la universitat treballem perquè la ciència respongui a aquesta sensibilitat social, oferint solucions tecnològiques que permetin desenvolupar aliments més saludables, amb menys additius sintètics i un impacte ambiental reduït. Aquesta convergència entre ciència, salut i sostenibilitat és, sens dubte, el futur de la innovació alimentària.
Quin impacte pot tenir aquesta recerca a la societat?
Aquesta recerca pot tenir un impacte molt ampli, que va més enllà del món acadèmic. Des del punt de vista científic, ens permetrà entendre millor com funcionen les nanopartícules dins l’organisme i com podem modular la seva interacció amb la microbiota intestinal. En altres paraules, establirem les bases per dissenyar sistemes que alliberin compostos bioactius d’una manera controlada i efectiva. Es tracta de generar coneixement científic aplicable a la salut pública, amb la finalitat d’oferir estratègies nutricionals innovadores per contribuir a la salut de les persones.
Els nostres resultats poden ajudar al desenvolupament de productes més saludables, naturals i sostenibles, valoritzant subproductes agrícoles i oferint alternatives als additius sintètics. És una manera de connectar la recerca amb les necessitats reals de la societat. El futur de l’alimentació no només és produir més aliments, sinó produir-los millor i aconseguir que allò que mengem tingui un efecte positiu real en la nostra salut.