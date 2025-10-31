Gioseppo revoluciona el seu ecommerce amb l'aplicació creada amb Reskyt
La marca de calçat Gioseppo assoleix amb Reskyt 120.000 descàrregues de l’app i duplica la taxa de conversió gràcies a la seva aplicació mòbil, presentada com a cas d’èxit a l’Ecommerce Tour Alacant 2025
L’aplicació mòbil de Gioseppo s’ha consolidat com un pilar estratègic per al negoci digital de la marca de calçat, aconseguint 120.000 descàrregues i generant un 20% del seu negoci sense gairebé esforços de màrqueting. Aquests resultats van ser presentats per Rafa Martínez, cofundador i director de producte a Reskyt, juntament amb Luis Flores, Chief Digital Officer de Gioseppo, durant l’Ecommerce Tour Alacant 2025, esdeveniment que s’ha celebrat per segon any consecutiu a la ciutat alacantina. Les dades presentades durant l’esdeveniment revelen que el 80% del trànsit digital de Gioseppo prové de dispositius mòbils, mentre que el 68% de les vendes es realitza des d’aquests mateixos dispositius.
Luis Flores va destacar que “les apps permeten estar més a prop del client fidel”, subratllant la importància d’aquestes eines per facilitar la connexió amb el consumidor dins de l’estratègia global de la marca, que compta amb set botigues físiques i més de 500 punts de venda.
L’aplicació no només ha duplicat la taxa de conversió en comparació amb el lloc web mòbil de la marca, sinó que també ha aconseguit altres indicadors destacables: un 25% de clients recurrents, un ARPU (Average Revenue Per User) entre 4 i 5 vegades major, demostrant un compromís més gran i disposició a gastar més, i un increment del 15% en el tiquet mitjà respecte al lloc web mòbil. Segons Flores, “la personalització, la velocitat i la constant evolució són les claus” de l’èxit d’aquesta estratègia després de 8 anys de col·laboració entre Gioseppo i Reskyt.
Ecommerce Tour Alacant 2025: tendències i reptes del sector
L’Ecommerce Tour Alacant 2025 s’ha posicionat com un esdeveniment clau per al sector digital a l’Estat, reunint experts i empreses per compartir les darreres novetats i estratègies en comerç electrònic. Un dels debats més rellevants de la jornada va ser “Ecommerce a lo Indiana Jones: en busca del marge perdut”, on representants de Kelme i Carmencita van abordar els reptes de rendibilitat en el comerç electrònic, com l’augment dels costos d’adquisició de clients, la guerra de preus i els desafiaments logístics. Els participants van destacar la importància de la diferenciació de marca i l’ús estratègic de la tecnologia per reduir devolucions i optimitzar enviaments.
Innovació i personalització: claus de l’èxit en ecommerce
Durant l’esdeveniment, Francisco Vicente de Getnet va abordar la importància dels mètodes de pagament i l’experiència d’usuari en el procés de compra online, i va destacar eines com Bizum i Apple Pay, així com la necessitat de reduir friccions en el procés de compra per millorar la conversió. Per la seva banda, José Antonio Jiménez va presentar Channel Pilot Pro, una solució al núvol que permet gestionar productes en més de 150 marketplaces, optimitzant les estratègies multicanal. La Generació Z també va ser protagonista: experts de Grefusa, PC Componentes i altres marques van compartir les seves estratègies per connectar amb aquest públic exigent, que valora l’autenticitat, la immediatesa i la coherència de marca. És un segment que representa un desafiament i una oportunitat per a les marques.
IA i gestió de la reputació digital
Un tema destacat a l’Ecommerce Tour Alacant 2025 va ser el paper de la intel·ligència artificial. Es van presentar casos innovadors com VendimIA, un assistent especialitzat en vins, que exemplifica l’aplicació d’aquesta tecnologia per millorar l’experiència de compra. Diego Jiménez de ROI UP va alertar sobre la importància de gestionar la reputació en entorns d’IA i l’impacte dels nous models de cerca, mentre que Pedro Pablo Merino va tancar l’esdeveniment destacant el poder del màrqueting de continguts com a eina silenciosa però efectiva per fidelitzar clients i incrementar les vendes.
les aplicacions mòbils en el sector retail
Les apps s’han convertit en un canal essencial per a les marques de retail que busquen fidelitzar els seus clients i maximitzar el seu valor. Segons dades del sector, els usuaris d’aplicacions mòbils tenen una taxa de conversió fins a tres vegades superior a la dels usuaris de web mòbil, i el seu tiquet mitjà sol ser més alt. Les principals avantatges de les aplicacions mòbils per a les marques de retail inclouen: la possibilitat d’enviar notificacions push personalitzades, l’accés a funcionalitats exclusives del dispositiu, una experiència d’usuari més fluida i ràpida, i la capacitat de recollir dades precises sobre el comportament dels consumidors per oferir una experiència de compra més personalitzada.