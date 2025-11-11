UniSCool de Lleida triomfa a Silicon Valley amb el seu sistema de refrigeració innovador
La startup catalana ha rebut el premi principal del Future Technologies Symposium 2025 per la seva tecnologia de refrigeració líquida directa al xip per a centres de dades
La startup lleidatana UniSCool ha aconseguit un important reconeixement internacional aquest novembre al ser premiada amb el guardó principal del Future Technologies Symposium celebrat a Silicon Valley. L'empresa catalana, especialitzada en sistemes de refrigeració líquida directa al xip per a servidors, ha destacat entre més de 2.000 organitzacions participants a l'OCP Global Summit de San José, Califòrnia.
L'esdeveniment, organitzat per la Open Compute Project Foundation (OCP), ha reunit més de 10.800 assistents de 58 països, incloent-hi gegants tecnològics com Meta, Google, Microsoft, Intel, AMD i Dell. El congrés s'ha consolidat com el fòrum més important d'innovació oberta en infraestructures digitals i centres de dades a nivell mundial, consolidant així el seu paper clau en el desenvolupament de tecnologies sostenibles.
L'Open Compute Project, iniciativa impulsada originalment per Meta (Facebook), treballa per promoure tecnologies obertes, escalables i sostenibles que millorin l'eficiència energètica dels centres de dades arreu del món. El Future Technologies Symposium, celebrat en el marc del congrés, identifica anualment les innovacions amb més potencial de futur en els àmbits de computació i sostenibilitat energètica.
Tecnologia catalana amb impacte global
UniSCool ha estat guardonada pel seu treball "Disruptive Cold Plate Configuration with Self-adaptive Fins for Local Control of Heat Extraction Capacity", una innovadora tecnologia patentada que ofereix fins a un 80% d'estalvi energètic respecte als sistemes de refrigeració per aire utilitzats actualment a Espanya. La solució desenvolupada a Lleida representa també una millora substancial d'eficiència davant altres alternatives líquides existents al mercat.
El sistema creat per l'empresa lleidatana proporciona una solució integral tant per a servidors individuals (In-Server) com per a racks sencers (In-Rack), reduint el soroll, allargant la vida útil dels components i optimitzant el rendiment dels equips informàtics. La presentació a Silicon Valley va anar a càrrec de David Beberide i David Sancho, sota la direcció del CEO Ramón Jiménez, antic directiu d'Acciona Industrial.
Orígens universitaris i projecció internacional
UniSCool va néixer a la capital del Segrià com a fruit d'un projecte de recerca universitària. Entre els seus fundadors hi figuren Montse Vilarrubí i Jérôme Barrau, professors de la Universitat de Lleida (UdL), que han aportat la seva experiència en enginyeria tèrmica i disseny de sistemes avançats de refrigeració.
Aquest reconeixement a Silicon Valley marca un punt d'inflexió en la trajectòria internacional de l'empresa i la posiciona entre les startups europees més innovadores en gestió tèrmica per a computació d'alt rendiment. La companyia ja compta amb diversos projectes pilot en entorns reals, com el desenvolupat amb Sanitas, que també va rebre un premi internacional per la seva eficiència i fiabilitat.
"Rebre aquest premi a Silicon Valley, envoltats de les principals empreses del món, és un reconeixement molt important per a nosaltres", ha explicat Ramón Jiménez, CEO d'UniSCool. "Demostra que des de Lleida podem liderar innovacions que marquen el futur de la tecnologia i la sostenibilitat a escala global".