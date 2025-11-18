Cloudflare cau i afecta serveis com X, ChatGPT i League of Legends
La companyia de CDN ha confirmat problemes en la seva xarxa que han provocat errors en nombroses pàgines web i aplicacions durant diverses hores
Cloudflare ha confirmat que és conscient, i que està investigant, un problema que afecta a "diversos consumidors" i que pot afectar al funcionament normal de diverses pàgines web i aplicacions. Aquest incident, ocorregut avui, ha causat interrupcions en diversos serveis populars a Internet, incloent la xarxa social X (anteriorment coneguda com Twitter) que ha deixat d'estar accessible per a milions d'usuaris d'arreu del món.
Els problemes van començar aproximadament a les 12:30 hora peninsular espanyola, i tot indica que es tracta d'un error de Cloudflare, l'empresa de CDN que ofereix serveis a una gran quantitat d'empreses d'Internet. Segons va confirmar inicialment la mateixa Cloudflare, el proveïdor estava "experimentant problemes" i, per tant, els "consumidors es poden trobar amb errors"; tanmateix, aquestes fallades inicialment afectaven únicament al suport tècnic.
Això va canviar aproximadament una hora després, quan serveis com X van començar a patir retards i problemes per carregar nou contingut. Va ser aleshores quan va quedar clar que els problemes de Cloudflare anaven més enllà del suport tècnic. A més, altres serveis de Cloudflare com el que detecta possibles atacs hacker també es van bloquejar sense permetre l'entrada a usuaris legítims, deixant bloquejades pàgines com, irònicament, Downdetector.
Serveis afectats per la caiguda
A més de X, altres aplicacions que s'han vist afectades són Letterboxd, i fins i tot alguns usuaris de ChatGPT estan reportant problemes per utilitzar l'assistent d'intel·ligència artificial. ChatGPT és un dels serveis que més pateix per la caiguda de Cloudflare. Els usuaris reporten que no poden fer servir l'assistent basat en IA, en part perquè no poden demostrar que no són bots amb el servei de Cloudflare.
En el sector dels videojocs, League of Legends és el títol més afectat, amb molts jugadors patint errors de connexió que els impedeix iniciar una partida. Valorant és un altre joc que també ha reportat problemes de connexió. Un altre servei molt popular que ha caigut completament és Menéame. L'agregador de notícies espanyol mostrava un "error de servidor intern" relacionat amb la xarxa de Cloudflare.
Evolució del problema i solució
Aproximadament a les 13:00, Cloudflare va confirmar que estava "continuant" la investigació del problema, sense indicis d'una possible solució primerenca. Ja per aquest moment la situació estava millorant, amb alguns serveis com X tornant a la normalitat a poc a poc. No obstant això, les bones notícies no van durar gaire, i només uns minuts després X va tornar a caure.
A les 13:21, Cloudflare va afirmar que els serveis s'estaven recuperant, però que els consumidors podien observar més errors de l'habitual mentre continuava la reparació. Finalment, a les 14:09, Cloudflare va anunciar que havia identificat el problema i que estava implementant una solució; pocs minuts després, va confirmar que ja havia realitzat alguns canvis i que en alguns casos, les taxes d'error havien tornat a la normalitat.