Aquest diumenge, la revista Vint-i-dos de diari SEGRE, explora la música creada amb IA des de Lleida

El diari SEGRE publicarà aquest diumenge, 30 de novembre de 2025, el número 58 de la revista Vint-i-dos, una publicació que explora el futur tecnològic des de Lleida.
La portada d'aquesta edició està protagonitzada per Raida M., un projecte pioner en l'àmbit de la intel·ligència artificial aplicada a la cultura catalana. Creada pel belianenc Àngel Fabregat, Raida M. es converteix en la primera artista virtual que publica un disc íntegrament en català a plataformes globals com Spotify. La seva identitat digital s'ha construït prenent com a inspiració la mare del creador, fet que exemplifica com la tecnologia pot servir també com a vehicle per preservar la memòria personal i col·lectiva.
Projectes innovadors amb arrels lleidatanes
La revista dedica un ampli espai a diversos projectes tecnològics desenvolupats al territori. Entre ells destaquen els cròtals amb IA i GPS que s'utilitzen al Pallars Jussà per controlar ramats, permetent detectar malalties i optimitzar les pastures. També es presenta ROVAG, una plataforma robòtica desenvolupada en col·laboració amb Eurecat, que aplica tractaments fitosanitaris i detecta plagues mitjançant intel·ligència artificial.
En l'àmbit energètic i agrícola, Vint-i-dos analitza les noves cel·les fotovoltaiques orgàniques provades a Mollerussa, també d'Eurecat, que permeten simultàniament el cultiu de fruiters i la producció d'energia. La publicació també destaca l'èxit internacional de la start-up lleidatana UniSCool, que ha estat premiada a Silicon Valley pel seu sistema de refrigeració líquida per a centres de dades.
Recerca i salut: ciència aplicada
El vessant sanitari ocupa també un lloc rellevant en aquesta edició. S'inclou una entrevista amb Teresa Botigué, doctora i infermera, que exposa com la recerca aplicada des de la Universitat de Lleida pot transformar la salut quotidiana. El número també recull les aportacions de Jose Serrano, investigador en nutrició, que analitza les dificultats en la pèrdua de pes i desmunta diversos mites sobre dietes i fàrmacs com l'ozempic.
Uns de les fotografies més impactants serà per explicar l'expedició de quatre científics lleidatans a l'Himàlaia per estudiar els efectes de l'altitud sobre l'edema pulmonar i cerebral, mostrant així la projecció internacional de la recerca originada a les terres de Lleida.
Digitalització empresarial i cultura
L'ecosistema empresarial lleidatà està representat amb casos com Reskyt, empresa del Pla d'Urgell especialitzada en solucions d'app per a comerç electrònic, que ha destacat recentment a l'eShow Madrid. Complementa aquesta secció una entrevista amb Manel Caballero, CEO d'Esofitec, sobre el paper de la normativa en l'acceleració de la digitalització empresarial.
La cultura i l'entreteniment no queden al marge, amb una crònica de la Mollerussa Lan Party, que va reunir 2.500 persones amb activitats de videojocs i realitat mixta.
Vint-i-dos també explora reflexions sobre el futur de la música i el paper creixent de la intel·ligència artificial en la creació artística, juntament amb les habituals seccions dedicades a trucs digitals, memòria cultural i ecosistema musical.