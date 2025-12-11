Els Reels d'Instagram cauen un 35% mentre YouTube guanya visualitzacions
L'Estudi de Xarxes Socials 2026 de Metricool revela canvis significatius en l'ecosistema digital, amb LinkedIn patint per l'augment de la competència
Els algoritmes de les xarxes socials estan transformant el panorama digital de cara al proper any, segons revela l'Estudi de Xarxes Socials 2026 publicat avui per Metricool. L'informe, que analitza més d'un milió de comptes i gairebé 40 milions de publicacions en deu plataformes principals, mostra canvis substancials en el comportament i rendiment de les diferents xarxes.
L'estudi més extens realitzat per Metricool fins a la data identifica transformacions impulsades per variacions algorítmiques i la IA en la distribució de continguts. També evidencia una creixent divisió entre creadors que utilitzen la intel·ligència artificial per potenciar idees originals i aquells que simplement automatitzen continguts sense esforç creatiu, amb impactes mesurables en abast i interacció.
Caiguda notable dels Reels i ascens de YouTube
Entre les dades més destacades, l'informe assenyala que l'abast dels Reels d'Instagram ha caigut un 35% i les publicacions han experimentat un descens del 31% en visibilitat interanual. Aquesta tendència suggereix que l'algoritme d'Instagram està prioritzant altres formats i que existeix una saturació en el segment del vídeo curt dins la plataforma.
Per contra, YouTube ha consolidat el seu lideratge en contingut llarg, amb un increment del 30% en visualitzacions per vídeo, un 25% més de publicacions setmanals i un augment del 7% en comentaris. Malgrat la competència del vídeo curt, YouTube es manté com una de les plataformes més fiables per al descobriment de continguts i la construcció de comunitat.
TikTok continua dominant l'engagement i Facebook resurgeix
TikTok segueix liderant en abast mitjà i interaccions, amb 28.482 i 944 respectivament, malgrat una caiguda propera al 17% en el nombre mitjà de vídeos publicats. La plataforma també encapçala el potencial de creixement, amb més del 17% de comptes incrementant seguidors.
Sorprenentment, Facebook ha registrat un augment del 51% en abast orgànic, un 57% més en impressions i un 56% més d'interaccions, convertint-se en una de les plataformes amb major repunt. La seva escala i estratègia centrada en vídeo continuen oferint visibilitat significativa, demostrant que encara és una xarxa rellevant.
LinkedIn s'afebleix i noves plataformes emergeixen
Després d'anys de creixement constant, LinkedIn ha experimentat una caiguda del 23% en impressions i un 14% en interaccions, suggerint que les marques hauran de millorar la qualitat del contingut per destacar en un entorn B2B cada cop més saturat.
Mentrestant, les plataformes emergents mostren signes positius. Threads ha guanyat tracció ràpidament, oferint una mitjana de 1.536 impressions per publicació i gairebé 25 interaccions per post. Per la seva banda, Bluesky ha registrat el major nivell relatiu d'interacció entre plataformes emergents, amb una mitjana de 16,38 interaccions per publicació, indicant un creixent interès per experiències socials descentralitzades.
X/Twitter perd valor com a referent de trànsit
Tot i que X (anteriorment Twitter) ha millorat en respostes i reposts, els clics en enllaços han baixat un 28%, reforçant la pèrdua de valor com a font de trànsit web per a les marques. Les impressions orgàniques també han caigut un 5%, mostrant un declivi generalitzat en la plataforma.
Pinterest i Google Business Profile en creixement
Pinterest ha experimentat un notable creixement en el ritme de publicació, amb un augment del 29% en publicacions setmanals. Tot i que les impressions han disminuït, la interacció per visualització ha augmentat, indicant una audiència més petita però altament rellevant i orientada a l'acció.
Per la seva banda, les empreses locals s'han beneficiat considerablement de Google Business Profile, amb un augment del 13% en reserves, 34% en sol·licituds de direccions i 78% en comandes de menjar.
"Les dades d'aquest any mostren que els creadors ja no poden dependre de l'impacte del vídeo curt", afirma Juan Pablo Tejela, CEO i cofundador de Metricool. "L'abast de Reels està baixant i la saturació algorítmica és real. Estem observant que els entorns orientats a la comunitat i formats llargs guanyen força, oferint una interacció més sòlida i consistent."
Aquest estudi analitza dades reals, orgàniques i interanuals de rendiment procedents de 39.762.999 publicacions de 1.059.949 comptes connectats a Metricool, incloent contingut programat mitjançant la plataforma i publicacions directes en deu xarxes socials principals.