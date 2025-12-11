Reskyt, present a l’eShow Madrid 2025
L’empresa de Lleida especialitzada en solucions mòbils per a comerç electrònic va liderar una taula rodona sobre l’estratègia mobile i va rebre més de mil visitants
L’empresa tecnològica Reskyt, del Pla d’Urgell, ha aconseguit de nou l’èxit en la seva participació a l’eShow Madrid 2025, un dels esdeveniments de referència en el sector del comerç electrònic a Espanya. La companyia, especialitzada en solucions d’app per a empreses, va aconseguir atreure més de 1.100 visitants al seu estand durant les 48 hores que va durar la fira.
Segons ha informat la mateixa empresa, durant la seva participació a l’esdeveniment van realitzar gairebé 300 demostracions sobre com una aplicació mòbil pot impulsar les vendes i la fidelització de clients. A més, van omplir la seva agenda de seguiments i reunions per als propers dies, consolidant així la seva posició com a referent en el sector del mobile commerce.
Un dels moments destacats de la participació de Reskyt va ser l’organització d’una taula rodona centrada en el mobile commerce i la personalització. L’acte, moderat per Gerardo Casas, responsable d’IA de l’empresa, va comptar amb la participació de directius d’empreses com Vila Viniteca, Estrella Galicia, Galileo Farma i Misako, que van compartir les seves experiències en l’adaptació al canal mòbil. Marta Segura, directora de màrqueting de Galileo Farma, va explicar com la implementació d’una app pròpia els ha permès millorar significativament la recurrència de compra en els seus productes. “Al final competim pel temps de pantalla de l’usuari, i l’app ens dona l’oportunitat d’estar presents d’una forma més propera i constant”, va afirmar.
EL MÒBIL, EIX CENTRAL DE L’ESTRATÈGIA
Per la seva banda, Francesc Pumarola, director de Direct to Consumer d’Estrella Galicia, va destacar que el canal mòbil els ofereix “una via econòmica i controlada davant la saturació de les xarxes socials”, a més de ser un entorn ideal per treballar la fidelització dels clients. Des del sector de la moda, Aleix Pi, de Misako, va subratllar la importància de mantenir una experiència coherent en tots els punts de contacte amb el client. “Volem que el client respiri el mateix aire a la web, a l’app o a les xarxes socials”, va explicar.
Intel·ligència artificial al servei del comerç electrònic
La conversa també va abordar el paper de la intel·ligència artificial en l'estratègia mobile. Segons va destacar Carles Selda, de Vila Viniteca, les notificacions mòbils “tenen una taxa d'obertura 25 vegades superior al correu electrònic", fet que les converteix en una eina fonamental per comunicar llançaments i promocions. Santiago Band, responsable de Creixement de Reskyt, també va oferir una ponència sobre com les aplicacions mòbils s'han convertit en la palanca perfecta per a la conversió, l'augment del valor mitjà de comanda i la repetició de compra, especialment quan l'objectiu està en millorar els resultats de negoci.