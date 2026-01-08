FielHogar llança la seva aplicació mòbil amb el potencial de Reskyt
FielHogar acaba de llançar la seva pròpia aplicació mòbil, oferint als clients una nova manera d’accedir als seus productes per a la llar. A més de les seves botigues físiques a Manresa, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i l’Hospitalet, ara els clients poden realitzar compres de manera fàcil i segura a través del seu dispositiu mòbil.
Aquest projecte familiar, amb més de 26 anys d’experiència en equipament per a la llar, ha apostat per l’empresa Reskyt per desenvolupar aquesta eina que reuneix tot el seu catàleg i proporciona una experiència de compra més còmoda i recurrent, aprofitant al màxim el potencial del canal mòbil.
La iniciativa forma part de l’estratègia omnicanal de FielHogar per consolidar la seva presència en el mercat i mantenir el tracte proper que els caracteritza, adaptant-se així a les noves tendències del comerç electrònic en un entorn digital cada vegada més complex i canviant.