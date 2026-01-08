Google perd domini al mercat i els eCommerce ho noten

Google perd domini al mercat -IA i algoritmes- i els eCommerce ho noten
La intel·ligència artificial i els canvis d’algoritme han transformat el panorama del tràfic online durant la primera meitat del 2025
El panorama del tràfic online ha experimentat una transformació significativa des de mitjans del 2024, afectant directament els comerços electrònics. Les actualitzacions constants de l’algoritme de Google, juntament amb la implementació massiva de les AI Overviews (cerques impulsades per IA generativa), han provocat una disminució notable en els clics que reben les botigues en línia. Aquest fenomen, conegut com a “Zero-Click Searches”, fa que l’usuari trobi la resposta directament a la pàgina de resultats de Google, eliminant la necessitat de visitar la web del comerç.
Estudis recents de consultories com Gartner ja predeien que el tràfic de cerca orgànica podria caure fins a un 25% el 2026 a causa de la irrupció dels xatbots i la IA generativa. Per als eCommerce, això ha convertit el que durant anys va ser un motor fiable i previsible de vendes en un canal volàtil.
La dependència d’un únic canal de tràfic posa ara en evidència la fragilitat de molts models de negoci, especialment quan el gegant tecnològic prioritza el seu propi contingut generat per IA per sobre dels enllaços externs. Aquest canvi no només es deu a la tecnologia, sinó també a un canvi d’hàbits, i és que les noves generacions estan desplaçant les seves cerques de productes, fragmentant el mercat i reduint la quota de mercat de Google en diversos sectors del retail.
Davant aquesta nova realitat, disposar d’una aplicació mòbil pròpia ha passat de ser un complement opcional a convertir-se en una eina essencial, perquè permeten recuperar l’accés directe als clients sense intermediari. Una aposta que respon a tres pilars estratègics:
- Dades de primera part: l’app és el millor lloc per conèixer el comportament real de l’usuari de forma legal i directa.
- Comunicació sense cost marginal: mitjançant les notificacions push, els comerços poden anunciar promocions o llançaments sense haver de pagar per cada impacte publicitari a Google o Meta.
- Fidelització i LTV (Lifetime Value): la taxa de conversió en una app és fins a 3 vegades superior a la d’una web mòbil, i els usuaris mostren un compromís més alt i tendeixen a tornar amb més freqüència.
L’eCommerce ja no pot centrar-se només a “aparèixer a Google”. L’èxit ara depèn de la capacitat per construir una comunitat pròpia i canals de comunicació directes.
FielHogar llança la seva aplicació mòbil amb el potencial de Reskyt
FielHogar acaba de llançar la seva pròpia aplicació mòbil, oferint als clients una nova manera d’accedir als seus productes per a la llar. A més de les seves botigues físiques a Manresa, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i l’Hospitalet, ara els clients poden realitzar compres de manera fàcil i segura a través del seu dispositiu mòbil.
Aquest projecte familiar, amb més de 26 anys d’experiència en equipament per a la llar, ha apostat per l’empresa Reskyt per desenvolupar aquesta eina que reuneix tot el seu catàleg i proporciona una experiència de compra més còmoda i recurrent, aprofitant al màxim el potencial del canal mòbil.
La iniciativa forma part de l’estratègia omnicanal de FielHogar per consolidar la seva presència en el mercat i mantenir el tracte proper que els caracteritza, adaptant-se així a les noves tendències del comerç electrònic en un entorn digital cada vegada més complex i canviant.