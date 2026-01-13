Telefónica i OpenAI s'alien per oferir ChatGPT Plus als seus clients
Movistar oferirà ChatGPT Plus gratuïtament durant sis mesos als seus clients, reforçant el seu lideratge en intel·ligència artificial a Espanya.
Telefónica ha formalitzat una aliança amb OpenAI per oferir accés a ChatGPT Plus als clients de Movistar. Aquesta iniciativa, que es farà efectiva a partir del 13 de gener de 2026, permetrà als usuaris de l'operadora gaudir de la versió premium de l'assistent d'intel·ligència artificial de manera gratuïta durant un període de sis mesos. Amb aquesta acció, Movistar reafirma el seu lideratge en la democratització de la IA al mercat espanyol, posant a l'abast dels seus clients eines avançades i de valor afegit.
A partir del 13 de gener de 2026, els clients de Movistar tindran la possibilitat d'accedir a ChatGPT Plus sense cap cost addicional ni compromís de permanència. Aquesta subscripció, reconeguda com una de les més avançades en el camp dels assistents d'IA, està especialment dissenyada per a la conversa contínua, la creació de continguts i l'ajuda en les tasques quotidianes. Amb aquesta aliança, Telefónica consolida el seu propòsit d'oferir serveis de valor afegit, posicionant-se com a operadora capdavantera en la democratització de les eines d'IA per al mercat residencial a Espanya. Aquesta línia d'actuació es va iniciar l'any 2025, quan Movistar ja va marcar una fita en ser la primera marca nacional a oferir serveis d'IA avançada.
Funcionalitats avançades de ChatGPT Plus
ChatGPT Plus es posiciona com un assistent conversacional d'alt nivell, amb la capacitat de generar contingut divers, resoldre consultes complexes i potenciar la creativitat en àmbits com la generació d'idees, l'elaboració de guions o el storytelling. Aquesta eina està concebuda per facilitar tasques com la redacció de textos, l'anàlisi d'informació, el procés d'aprenentatge, la investigació acadèmica i l'assistència professional. En definitiva, permet als usuaris millorar l'eficiència i la qualitat dels seus resultats en múltiples activitats.
Accés exclusiu i avantatges per a clients Movistar
Amb la incorporació de ChatGPT Plus a la seva cartera de serveis, Movistar esdevé la primera marca a Espanya a oferir aquesta subscripció als seus clients. Aquesta versió avançada proporciona respostes més ràpides i raonaments intel·ligents, a més d'un increment en el nombre de missatges permesos, la capacitat de gestionar arxius de major mida, límits d'ús superiors i eines potents per a la creació d'imatges.
El procés d'accés per als clients és íntegrament digital. Es realitza a través de l'àrea de clients de movistar.es o mitjançant l'aplicació Mi Movistar. Des d'aquestes vies, l'usuari rebrà un codi o un enllaç exclusiu que li permetrà registrar-se directament a la plataforma d'OpenAI i, d'aquesta manera, començar a gaudir immediatament de tots els beneficis de la versió Plus durant el període gratuït de sis mesos.