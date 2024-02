Medio millar de agricultores catalanes en la marcha rural en Madrid

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Medio millar de agricultores catalanes se han desplazado este miércoles hasta Madrid para participar en una nueva jornada de movilizaciones para alertar de la situación del campo. "El movimiento que se ha iniciado de protestas, hasta que no haya respuestas reales no se tiene que parar", ha dicho a la prensa el coordinador nacional de Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, antes del inicio de la marcha. La protesta, secundada por organizaciones de todo el Estado, pretendía hacer entrar medio millar de tractores en la capital española. "No ha habido ninguna manifestación de agricultores con violencia, somos gente que queremos trabajar y vivir dignamente", ha añadido en referencia a unas declaraciones del gobierno español diciendo que esperaba que la protesta fuera "pacífica".

En una protesta donde se han mezclado banderas españolas, pancartas pidiendo una "amnistía al campo" e insultos contra Pedro Sánchez con alguna estelada, Caball ha defendido que la protesta tiene que servir para que todo el mundo pueda defender "legítimamente" sus posiciones. "Aquí hoy lo que somos es agricultores y todo el resto sobra", ha indicado antes de recordar que UP no se alinea con ningún partido ni organización.

Con respecto al tono de la protesta, que en algunos momentos ha vivido escenas de tensión y cargas entre los concentrados y los policías desplegados para asegurar que se cumpliera el recorrido marcado, Caball ha dicho que las movilizaciones del campo siempre han sido tranquilas. "Los poderes del Estado parece que están actuando y que quieren entorpecer que el derecho de manifestación se haga, pero aquí la gente sólo tiene pretensiones de expresar su rechazo a las políticas y pedir soluciones para vivir dignamente. Todos querríamos estar en casa sobre el tractor haciendo el trabajo que nos toca", ha agregado.

Entre los manifestantes catalanes venidos hasta Madrid había agricultores como Irene Gómez, productora de fruta seca del Baix Camp. "Uno de los problemas más fuertes que tenemos es la sequía y los problemas en la acequia. También tenemos problemas con el precio, cobramos las avellanas a precios de cuando era pequeña", ha lamentado. Según su opinión, o se hace alguna cosa, o tendrá que cerrar.

Desde la delegación del gobierno español en Madrid han confirmado este mediodía que finalmente se ha permitido el paso a la capital de 500 tractores, cifra aportada por los organizadores en la comunicación de la movilización. "No se ha permitido el paso a unos 150 tractores por exceder la cifra comunicada y autorizada", han detallado. Con respecto a las incidencias, se ha registrado un corte temporal en una autopista que ha tenido que ser disuelto por Guardia Civil.