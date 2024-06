Acció Climàtica obliga a devolver ayudas a fruta por heladas por un error administrativo, según UP

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha denunciado que el Departamento de Acció Climàtica ha iniciado un proceso de revisión de las ayudas otorgadas a los agricultores afectados por las heladas en fruta dulce y seca del año 2022. Sin disponer todavía de datos oficiales, el sindicato considera sorprendente el elevado número de casos recibidos de inicio de revocación y reintegro parcial o total de la ayuda que está recibiendo el agricultor que lo pidió y ya le abonaron en dos pagos a diciembre de 2022 y en marzo de 2023. Unió de Pagesos denuncia mala gestión y errores del Departamento y ha reclamado una reunión urgente por este proceso de revisión ya que considera que implicará sobrecostes en el sector.

Según UP, en la gran mayoría de casos, el error administrativo consiste en haber aplicado un módulo de ayuda superior al solicitado por el beneficiario y por el cual ahora se le pide que devuelva la ayuda más los intereses generados.

Según UP, el error cometido afecta de manera general a todos a los que pidieron la ayuda por almendro ecológico en regadío no asegurado, ya que en la resolución de la ayuda concedida, el Departamento los aplicó un módulo de ayuda de 1.736 euros por hectárea en lugar de los 651 euros por hectárea que establecía el Orden que los regulaba, error que el administrado no podía detectar si se atenía en lo que le indicaba la Resolución de la ayuda.

Además, esta situación provoca, según el sindicato, que el campesinado que tributa por el sistema de módulos, un 80% del total, se encuentre con que tributó de más en 2022, ya que al ser una ayuda directa, tributó en torno a un 20% por unos ingresos que ahora tiene que devolver, y eso implica que tiene que hacer una declaración complementaria por regularizar la situación, con el sobrecoste que supone. Al mismo tiempo, en muchas ocasiones, los importes a retornar son de miles de euros y el agricultor no los puede asumir, afirman desde de UP, y todavía menos una vez ha empezado la campaña agraria, cuando muchos costes de producción ya se han asumido y la nueva cosecha todavía no ha generado ingresos.

Unió de Pagesos pidió la semana pasada una reunión urgente con el Departamento para abordar este problema y está a la espera de recibir respuesta porque consideran que la Administración tiene que asumir los errores en la tramitación de estas ayudas y no es justo que los tenga que pagar el agricultor. El sindicato también lamenta que una ayuda que costó mucho que el Departamento acabara aceptando y que ayudó en el sector a superar el impacto de las heladas del 2022, ahora, por una "gestión nefasta", ocurrirá un problema más que una solución.