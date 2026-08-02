¿Cuántas localidades leridanas podrían quedar afectadas por las nuevas restricciones urbanísticas por riesgo de inundación?

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Les nuevas restricciones urbanísticas vinculadas al riesgo de inundación podrían afectar una parte importante de los municipios de la demarcación de Lleida. Aunque las administraciones todavía no han determinado oficialmente qué poblaciones superan el umbral fijado por la normativa, los mapas de riesgo disponibles apuntan que numerosos núcleos, especialmente los situados junto a ríos y barrancos, podrían ver limitado su desarrollo urbanístico.

Ni la Generalitat ni la Administración estatal disponen de una estimación de cuántos núcleos de población de la demarcación de Lleida tienen más de un tercio del suelo en zona inundable, aunque hay varias herramientas como los visores de riesgo de inundación de las cuales disponen ambos y permiten hacerse una idea.

En cualquier caso, serán organismos como la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), el ACA (Agencia Catalana del Agua) y las comisiones territoriales de urbanismo los que acaben dictaminando si un pueblo o ciudad supera o no este porcentaje, si en el cálculo se incluye el suelo edificado o también el planificado y pendiente de desarrollo (el primer criterio aumentaría las exigencias y el segundo las rebajaría) y, en definitiva, qué restricciones se tienen que aplicar o no en cada caso.

No obstante, los visores indican que, si el criterio a aplicar es el de la superficie que ya está edificada y la avenida de referencia es la de 500 años de retorno, la gran mayoría de los municipios situados al lado de cursos fluviales en el Pirineo y muchos de los de Ponent cumplen ya este requisito de efectos restrictivos.