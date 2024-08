Critican que el albergue cierre sin haber acabado la campaña de la fruta

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El colectivo Fruita amb Justícia Social denuncia que un año más el pabellón 3 de la Fira de Lleida cierre como alojamiento para personas que buscan trabajo en la fruta antes de que termine la campaña de recogida. Abrió el 3 de junio y hoy es su último día. Aún queda por recoger manzana y pera, aunque el grueso se encuentra en el Pla d’Urgell. Llibert Rexach, portavoz de la plataforma, auguró que el cierre comportará un “aumento importante” de personas durmiendo en la calle. Calificó de “nefasto e indigno” este equipamiento porque no garantiza la intimidad de sus usuarios y lamentó que el gobierno municipal no haya concretado una alternativa tras descartar el albergue previsto en Pardinyes por el anterior. Asimismo, asegura que se han alojado temporeros con contrato e instó a la Paeria a investigar si payeses no les han facilitado alojamiento, como están obligados a hacer, y a informar a Inspección del Trabajo. También criticó que este servicio funcione con voluntarios.

El gobierno municipal afirmó que desde el pasado día 20 ha disminuido la afluencia en el pabellón, mientras que Fruita amb Justícia Social dice que es la Paeria la que ha instado a los usuarios a que se vayan marchando. El ayuntamiento recordó que, además del pabellón, hay 16 pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana destinados a temporeros hasta el 27 de septiembre, con plazas disponibles. Remarcó que el dispositivo ha funcionado durante el mismo tiempo que en 2022 y 2023 y añadió que cuando dispongan de los datos sobre el número de usuarios tanto del pabellón como de las viviendas se reunirá con todas las entidades implicadas en la campaña de la fruta para valorar su funcionamiento.